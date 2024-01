Iggy Azalea da a entender que se retira de la música

Iggy Azalea ha anunciado que ha abandonado la grabación de su próximo disco y que se dedicará profesionalmente al diseño y la dirección creativa. De las palabras de Azalea se deduce que la rapera australiana planea su retiro definitivo de la música.

En un mensaje compartido en X, Iggy Azalea cuenta que la dirección creativa y el diseño se han convertido en sus mayores pasiones, y que «escribir canciones» ya no le motiva. De hecho, Azalea asegura que hace «meses» que no retoma el disco que estaba preparando, y que no siente la «urgencia» de hacerlo. Finalmente lo da por perdido: «no voy a terminarlo».

Iggy asegura que ha solido «resistirse» a cambios en su vida para «no ser percibida como alguien que deja las cosas», pero cuenta que ha decidido hacerse caso a sí misma y perseguir su propia felicidad en los campos profesionales que más le llenan.

El último single de Iggy Azalea, ‘Money Come’, vio la luz el pasado mes de agosto. Y su afición a la dirección creativa se percibía en un videoclip que visualmente volvía a ser bastante potente y llamativo, como muchos de los que la rapera ha estrenado durante su trayectoria.

Parece que el título del último disco de Azalea, ‘The End of an Era‘, publicado en 2021, ha sido premonitorio. ‘The New Classic’, el debut de Azalea, cumple su 10º aniversario el próximo mes de abril.