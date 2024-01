The Last Dinner Party gana el BBC Sound of 2024

The Last Dinner Party ha ganado el BBC Sound of 2024, el premio que otorga la emisora británica al que considera el artista o grupo revelación del año. El grupo de Londres se disputaba la distinción con Peggy Gou, Kenya Grace, Aya Starr, Caity Baser, CMAT, Elmeine, Olivia Dean, Sekou y Tyla.

The Last Dinner Party sucede en la clasificación de ganadores de BBC Sound of a FLO, que se hizo con el título en 2023. Antes, PinkPantheress en 2022, Pa Salieu en 2021 y Celeste en 2020 también han sido reconocidos por la cadena británica.

El listado de premiados de BBC Sound suele ser un mapa muy acertado de los nombres salidos de Reino Unido que triunfarán en el futuro. Entre sus ganadores pasados se encuentran Adele o Sam Smith, pero tampoco hace falta salir primero en la clasificación para desarrollar una carrera de éxito: ni Wet Leg, ni Frank Ocean, ni James Blake, ni Fred again ganaron sus respectivas ediciones.

The Last Dinner Party lleva haciendo ruido desde que publicara su primer single oficial ‘Nothing Matters’ en la primavera de 2023. Actualmente, el quinteto está fichado por Island Records, y publicará su debut oficial, ‘Prelude to Ecstasy’, el próximo 2 de febrero.

A tiempo para celebrar a lo grande su victoria en BBC Sound of, The Last Dinner Party ha estrenado nuevo single, ‘Caesar on a TV Screen’, un tema que precisamente habla del éxito, en concreto de la búsqueda del reconocimiento y la admiración de los demás, a través de la figura de una de las grandes superestrellas del imperio romano.

Acompañándolo de un videoclip tan dramático y teatral como acostumbra el grupo (solo hay que ver la portada de su disco de debut y su estética en general), The Last Dinner Party entrega otro de sus himnos de tintes pop-rock y country. ¿Alguien recuerda a Eisley? «Todo el mundo me amará» es una de las frases que se escuchan en la letra, mientras «por un segundo puedo ser uno de los grandes» parece una premonición.