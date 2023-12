¿Pueden The Last Dinner Party ganar el BBC Sound of 2024?

Hoy se da a conocer el listado de aspirantes al BBC Sound Of 2024. Se trata de un premio que otorga la BBC y que tiene gran relevancia porque significa que la emisora pública va a radiar a ese artista durante el año siguiente. En otras ocasiones han resultado ganadores Adele, Stormzy y Wet Leg. Es decir, gente que ha terminado siendo superventas.

En el listado 2024 aparece gente ya bastante consagrada como Peggy Gou o Kenya Grace, junto a otros artistas como las interesantes The Last Dinner Party, en quienes nos centramos hoy. El listado de nominados se completa con Aya Starr, Caity Baser, CMAT, Elmeine, Olivia Dean, Sekou y Tyla. El ganador se revelará el 5 de enero.

Hace solo unos días que nuestro columnista Jaime Cristóbal charlaba con el mismísimo Trevor Horn sobre lo prometedor de The Last Dinner Party. Se trata de un quinteto británico, de momento con solo un cuarteto de canciones compartidas en plataformas de streaming. Su tema estrella y que seleccionamos hoy como Canción del Día es ‘Nothing Matters’.

Es The Last Dinner Party un grupo de rock, aunque en ‘Nothing Matters’ convergen influencias melódicas tan dispares como ABBA y Queen. Es interesante cómo la composición y las voces suben al final… poco después de que suene un solo de guitarra que quizá no viste venir porque tal instrumento no está en su mejor momento de popularidad.

Cuenta el grupo que con este tema querían hacer una canción de amor propiamente dicha. «Quería capturar esa sensación de amor desenfrenado e indómito que también es un poco perverso», decía Abigail Morris en DORK, lo que se traslada a una letra que habla de motocicletas, ruiseñores y marineros viajando en coches descapotables. Aunque pocas cosas como ese estribillo «puedes abrazarme como él a ella, y te follaré, como si nada importara».

En cuanto a sus otras pistas, ‘On Your Side’ es la balada, mientras ‘Sinner’ y ‘My Lady of Mercy’ apuestan por cambios de ritmos y armonías vocales, haciendo de ABBA definitivamente una influencia palpable, solo que acentuando el carácter rock. No sabemos si ganarán el BBC Sound of 2024 o la cadena escogerá algo más pop, pero su fichaje por Universal y la producción de James Ford garantizan que el año que viene volveremos sobre The Last Dinner Party. El disco ‘Prelude to Ecstasy’ está previsto para el 2 de febrero.