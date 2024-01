Say yes to women: el sábado femenino de Primavera Sound 2024

«Un festival sin mujeres no debería tener financiación pública» es el titular que Christina Rosenvinge ha dejado recientemente en una entrevista. La presencia de mujeres en los principales festivales de música en España no alcanza el 40% aún a día de hoy según datos de Newtral. El análisis de BBC llega a una conclusión parecida: la paridad en los festivales sigue siendo una cuenta pendiente.

Para comprobar la importancia que se da las mujeres frente a los hombres en los festivales basta con echar un vistazo a las primeras líneas de los carteles: la presencia de cabezas de cartel masculinos frente a los femeninos suele ser abrumadoramente superior. Esto repercute no solo en mayor visibilidad para ellos de cara a futuras contrataciones, y menos para ellas, sino también y, sobre todo, en sentido económico, pues terminan cobrando más ellos que ellas.

Son varios los festivales que han sabido encaminar su dirección artística hacia la verdadera igualdad en tiempos recientes, mientras otros han apostado por ofrecer una alternativa donde la programación la constituyen exclusivamente mujeres, demostrando que otra realidad es posible. En 2024, Primavera Sound ha dado un paso más allá dedicando su jornada más importante -la del sábado- exclusivamente a mujeres: no, no hablamos del grupo, sino de artistas femeninas.

El 1 de junio es el día encabezado por SZA, PJ Harvey, Mitski, FKA twigs y Charli XCX… pero es que, a continuación, les siguen en primera línea Bikini Kill, Róisín Murphy y Romy. Aunque a menor escala y de manera más dispersa, aparecen después los nombres de 070 Shake, Atarashi Gakko!, Amaarae, Eartheater y La Zowi. Pero no hace falta mirar tan abajo: solo echando un vistazo a las primeras dos líneas da para reflexionar. Primavera parece haber organizado la jornada adrede, para subrayar que la paridad es posible, que las cabezas de cartel mujeres -repito, cabezas de cartel- existen y de hecho es perfectamente posible que ocupen los dos primeros espacios de un festival tan importante como Primavera Sound: solo hay que darles la importancia que merecen, la misma que se otorga los hombres.

Comentamos las artistas destacadas del sábado.

SZA

Históricamente ha sido muy difícil ver a SZA en Europa. Primavera Sound la traerá a España por primera vez. Será ocasión de escuchar en directo ‘SOS‘, uno de los grandes superventas de 2023, y también de escuchar en directo la Canción del Año para JENESAISPOP, ‘Kill Bill’. Seguro que, para cuando llegue la fecha, el disco ‘LANA’ -incluido en una futura reedición de ‘SOS’- ya está en la calle.



PJ Harvey

Al contrario que SZA, PJ Harvey ha tocado en Primavera Sound en numerosas ocasiones: casi siempre que ha publicado nuevo disco, el Parc del Fòrum ha podido presenciarlo en vivo. ‘I Inside the Old Year Dying‘ ha sido otro de los Mejores Discos de 2023, una obra nuevamente conceptual y ambiciosa de la autora del mítico ‘Rid of Me’ (1993), aún en una cresta creativa imparable, en su propia liga.



Mitski

La enésima escalada del underground al mainstream la ha protagonizado Mitski. Su canción ‘My Love Mine All Mine’ ha pegado un pelotazo espectacular y no tiene pinta de que el público se canse de ella pronto, pues sigue entre las 5 más escuchadas en Spotify Global incluso después de la temporada navideña. ‘The Land Is Inhospitable and So Are We‘ ha sido otro de los discos destacados del año pasado.



FKA twigs

Ya era -y sigue siendo- una showwoman absoluta gracias a sus atléticas coreografías -barra de striptease incluida o no- y a sus extravagantes y dramáticas puestas en escena. Musicalmente, también, FKA twigs es un talento indispensable que ha sido capaz de crear una obra maestra como ‘MAGDALENE‘, el Mejor Disco de 2019. FKA twigs vuelve a Primavera Sound en 2024 cargada con su disco más comercial y accesible, ‘CAPRISONGS‘. Su próximo disco está en el horno.



Charli XCX

Otra a la que no se le agota la creatividad ni queriendo es Charli XCX. De hecho, Charli está de vuelta en el estudio preparando nuevo material. Si su próximo disco es -como mínimo- igual de bueno que ‘Crash‘, sus fans ya se pueden dar por satisfechos. Y si el show que prepara en Primavera Sound se parece un poco al que ideó para este disco, volverá a ser un bombazo.



Bikini Kill

El grupo riot grrrl por antonomasia no ha tenido demasiada suerte cuando ha aparecido en el cartel de Primavera Sound, ni en la edición de 2020, que evidentemente no se pudo llevar a cabo, ni en la de 2022, de la que se cayeron por motivos de agenda. Cuando el feminismo punk de Kathleen Hannah, Kathi Wilcox y Tobi Vail sigue siendo igual de necesario que en los 90 o que en 2019, cuando se reunieron, Bikini Kill vuelve a estar confirmado en el cartel de 2024, de manera simbólica, rodeado de mujeres.



Róisín Murphy

Ni JENESAISOP ha cancelado a Róisín Murphy, pues ‘Hit Parade‘ es nada menos que el 2º Mejor Disco de 2023 para nuestra redacción, ni tampoco lo ha hecho Primavera Sound, pues Murphy es una de las grandes headliners del sábado, por cierto, como ha merecido durante toda su carrera. Una de las grandes innovadoras pop de nuestro tiempo, Róisín acaba de publicar uno de sus discos más asequibles, firmado junto a DJ Koze, pero sin renunciar a la extravagancia de siempre.



Romy

Aunque hay muchas ganas de escuchar lo nuevo de The xx, hay que darle toda la atención que merece al disco que Romy ha publicado en solitario. Dedicándose plenamente al trance-pop de los 90 y 2000, ‘Mid Air‘ puede que no traiga la sofisticación de un disco de Jamie xx, pero es una colección de hits indispensable para cualquier fan del pop a la par bailable y emocional.



Además de estas artistas, el sábado 1 de junio cuenta también con la presencia de la prestigiosa rapera 070 Shake, de las surcoreanas Atarashi Gakko!, de Amaarae, autora de uno de los discos mejor valorados del año pasado; de la fascinante Eartheater y de rein del sur, La Zowi.