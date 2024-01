Sophie Ellis-Bextor entra al Hot 100 por primera vez

Continúa el éxito de ‘Murder on the Dancefloor’. El tema de Sophie Ellis-Bextor, que ha experimentado un tremendo revival desde su aparición en la aclamada ‘Saltburn’, se está comportando como si se tratase de un nuevo lanzamiento… pese a que la realidad es que se publicó hace 23 años.

La canción suena en uno de los momentos clave de la película: justo en la escena final, donde el personaje de Barry Keoghan baila desnudo al ritmo de la sintonía. Y, como ya viene siendo habitual desde el auge de plataformas como TikTok, basta con que un edit o una escena se viralicen en redes sociales para que el tema que la acompaña se vuelva también viral. Justo lo que ha acabado sucediendo.

Por primera vez en su carrera, la artista ha posicionado una de sus canciones dentro del Hot 100 de Billboard, pues ‘Murder on the Dancefloor’ ha debutado esta semana en la lista más importante de Estados Unidos en la posición 98. Lo ha hecho tras acumular 3,8 millones de reproducciones en el país norteamericano solo en los últimos días.

En una entrevista concedida a la BBC, Sophie Ellis-Bextor ha confesado que la situación es «realmente mágica» y que no la ha «asimilado del todo». «Es una canción que llevo cantando más de 20 años. Me sigue gustando cantarla. Me encanta cómo reacciona la gente cuando la canto en directo. Pero que la descubra gente nueva, que cree nuevos recuerdos en la gente, es algo hermoso», dice feliz.



