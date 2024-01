Sophie Ellis-Bextor prepara nuevos «bangers»

El revival de ‘Murder on the Dancefloor’ de Sophie Ellis-Bextor continúa. El tema sube al puesto 4 de Spotify UK, al 75 de Estados Unidos y al 91 global. Hoy viernes se espera que el clásico de 2001 regrese a la lista oficial de singles británica después de más de veinte años.

El éxito de ‘Murder on the Dancefloor’ en 2024 se debe, como muchos sabréis, a la aparición del tema en la película ‘Saltburn‘.

Ante el regreso de «Murder» a listas hay quienes creen que Sophie debería materializar su regreso definitivo a la música dance. Y parece que la cosa va por ese camino: el músico Richard Jones, marido de Ellis-Bextor, ha confirmado que Sophie ya se ha reunido con Richard X y con Cathy Dennis para trabajar en nuevo material. «Se vienen bangers» han sido sus palabras textuales.

«No te preocupes, Sophie lleva hablando de esto mucho antes de lo que está pasando con «Murder», semanas antes de ‘Salturn’ ya tuvimos en casa a Cathy Dennis y a Richard X», ha contestado Jones a un fan. Ninguno es ajeno al trabajo con Sophie: Dennis estaba acreditada en ‘Catch You’, la canción que abría el disco de Ellis-Bextor de 2007, ‘Trip the Light Fantastic‘, mientras Richard era el productor de un single de Sophie de 2011, ‘Starlight’.

Richard X ha vuelto a la actualidad últimamente por co-producir el último disco de otra diva dance, Alison Goldfrapp. ‘The Love Invention‘ es uno de los mejores discos de 2023. Dennis, por su parte, no necesita presentación, ella es la autora de ‘Can’t Get You Out of My Head’ de Kylie Minogue y ‘Toxic’ de Britney Spears. Por su parte, Sophie ya volvió al dance el año pasado con ‘Hypnotized‘.