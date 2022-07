Sophie Ellis-Bextor vuelve al dance… pero se queda a medio gas

Sophie Ellis-Bextor ha sorprendido en los últimos tiempos con una reinvención que nadie esperaba de ella. En sus dos últimos discos, ‘Wanderlust‘ y ‘Familia‘, la cantante británica ha apostado por el pop barroco y la canción de autor, decisión que funcionaba especialmente con el primero de estos trabajos que, en 2014, le hacía recuperar público de manera exponencial.

En aquellos álbumes, Sophie no solo regalaba al público baladones como ‘Young Blood’, sino que también presentaba una curiosa estética inspirada en la antigua Unión Soviética (curiosamente, Rusia fue uno de los territorios donde mejor funcionó ‘Wanderlust’).

En 2022, Sophie barre con todo aquello y vuelve a la música de baile, supuestamente lo que sus fans pedían especialmente desde los tiempos en que la artista entretenía a la audiencia con sus sesiones disco pandémicas. O, seguramente, desde mucho antes porque, aunque ‘Make a Scene’ fracasara en listas, pepinazos como ‘Off and On’ siguen en rotación.

‘Hypnotized’ es el primer single del nuevo álbum de Ellis-Bextor, en el que la artista ha vuelto a trabajar codo con codo con Ed Harcourt, y supone un regreso muy decidido al dance-pop. Tanto que, prácticamente, requiere un «featuring» de September. No, no solo Charli XCX la reivindica últimamente: en algún recoveco de ‘Hypnotized’ se esconde un temazo del calibre de ‘Satellites’. Por ahora, el single de Sophie no termina de crecerse de igual manera.

Co-producido por el productor de dance Wuh Oh y Sega Bodega, aunque la mano de este último no se nota nada, ‘Hypnotized’ destaca por su laberíntico estribillo, en el que Sophie promete a una persona que nunca recibirá las «llaves» de su «corazón». Sí se nota la influencia de ABBA, y Sophie ha dicho que ‘Hypnotized’ es «como ABBA puestos de crack». Sin embargo, esta influencia no es suficeinte para hacer de ‘Hypnotized’ un single tan claro como ‘Murder on the Dancefloor’ o ‘Can’t Fight this Feeling’.