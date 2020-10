La pertinente versión de Sophie Ellis-Bextor y su nuevo recopilatorio «kitchen disco»

Sophie Ellis-Bextor ha publicado estas últimas semanas una versión de ‘Crying at the Discotheque’ que tiene su gracia en este momento histórico: una discoteca es prácticamente el único sitio en el que no podemos llorar, y pronto será aquel en el que lloraremos… porque no podremos bailar.

En cualquier caso, tiene sentido esta recuperación por parte de la autora de ‘Murder on the Dancefloor’ -aquella canción que escribió junto a Gregg Alexander de New Radicals, qué tiempos-, pues la cantante ha estado entre las más imaginativas con el entretenimiento discotequero durante la pandemia: unas «kitchen discos» convocadas a través de Instagram que luego han sido subidas a Youtube y acumulan cientos de miles de visitas.



Ella misma lo explica así: «Me emociona mucho sacar ‘Crying at the Discotheque’ porque solía cantarla a veces cuando hacía algún set de club, ya que siempre me había encantado la canción. Como la canté durante las «Kitchen Discos» (de Instagram, durante la pandemia), siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Me encanta esta versión, es una gran canción llena de la imaginería de las discotecas a las que voy mentalmente cuando estoy cantando». La versión es muy respetuosa con la «original» de Alcazar que fue un éxito entre finales de los 90 y principios de los años 2000, apareciendo en el top 20 de varios países, incluido España. En sus créditos encontramos a Chic, debido a un sample de Sheila and B. Devotion, en concreto de un tema de 1979, ‘Spacer’. Era esta maravilla:



El marco de este single de Sophie Ellis-Bextor es un «greatest hits» que sale el 13 de noviembre en honor a esta «kitchen disco de confinamiento», pero no os preocupéis porque, entre las versiones, hubo lugar para su mejor canción: la colosal balada ‘Young Blood’ también aparece por ahí. Finalmente, se han anunciado una serie de fechas para una gira que por supuesto no saldrá de Reino Unido: será en mayo si todo va bien, y en otoño de 2021, también realizará un tour en compañía de Steps.

1 Groovejet (If This Ain’t Love) 2020

2 Take Me Home (A Girl Like Me)

3 Murder On The Dancefloor

4 Get Over You

5 Music Gets The Best of Me

6 Mixed Up World

7 Catch You

8 Me And My Imagination

9 Today The Sun’s On Us

10 Bittersweet

11 Starlight

12 Not Giving Up On Love

13 Heartbreak (Make Me A Dancer)

14 Young Blood

15 True Faith (BBC session)

16 Do You Remember The First Time? (Live)

17 Come with Us

18 Wild Forever

19 Crying at the Discotheque

20 My Favourite Things