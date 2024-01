Julia Holter se entrega al pulso de la creación en ‘Spinning’

Julia Holter, autora de discos indispensables del pop avanzado como ‘Ekstasis‘ (2012) o el más tradicionalista ‘Have You in My Wilderness‘ (2015), vuelve con nuevo trabajo. ‘Something in the Room She Moves’ sale el 22 de marzo habiéndose presentado con dos adelantos, ‘Sun Girl’ y ‘Spinning’.

El título de ‘Something in the Room She Moves’ es una referencia a los Beatles, pero ‘Spinning’ -la Canción Del Día de hoy- poco tiene que ver con los de Liverpool. Acaso podría evocar muy vagamente su etapa más experimental, porque el inusual, cojo, tempo de ‘Spinning’, más bien, hace pensar en Animal Collective.

Los detalles de ‘Spinning’ (de instrumentación jazz, de sintetizador), sin embargo, la hacen sonar a otra de esas composiciones fascinantes y libres de la autora de ‘Aviary‘ (2018). Es solo que, incluso exhibiendo una composición muy poco convencional, ‘Spinning’ es otra canción pop de Julia Holter.

Holter ha dicho que ‘Spinning’ habla de «ese estado pasional al que llegas cuando estás creando algo, vivir ese momento, ¿y cuál es ese momento?» Holter canta sobre entregarse a un «pulso» y también a la sensación de «no esperar nada y, a la vez, buscarlo todo».

Holter ha dicho que, con ‘Something in the Room She Moves’, ha intentado «crear un mundo que suene fluido, como acuoso, evocando el sonido interno del propio cuerpo». Las canciones de ‘Something in the Room She Moves’ están coloreadas por dos experiencias recientes de Holter, el fallecimiento de uno de sus sobrinos, a quien dedica el disco, y el nacimiento de su hija.