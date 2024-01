Sir, he can boogie: Young Pulse, este sábado en Barcelona

Cantaban Baccara aquello de ‘Sir, I Can Boogie’. Young Pulse, DJ y productor francés conocido por crear magníficos remixes de música disco y boogie de los años 70 y 80, no ha remezclado al icónico dúo español porque otros iconos le han quedado más cerca: Young Pulse ha publicado remixes de Françoise Hardy (‘Juke box’), Véronique Sanson (‘Bernard’s Song’) o Sheila (‘Spacer’), dándole nueva vida a clásicos que no merecían ser olvidados.

Aficionado, desde la adolescencia, al coleccionismo de vinilos oscuros, Young Pulse ha sabido unir sus dos pasiones, la producción y el «crate digging», y convertirse en uno de los nombres más aclamados de la música disco actual. Barcelona tendrá oportunidad de verlo en acción actuando en la sala Razzmatazz el próximo sábado 20 de enero. Las entradas siguen disponibles.

Entre los mayores éxitos de Young Pulse se encuentra ‘Smooth Sweet Talker’ con Fleur du Mur, un tema de música disco clásico e irresistible que ningún fan del género se querrá perder, o ‘Free’ con Natalia Nova. Sus ‘Paris Edits vol. 1-7’ también han dado mucho de qué hablar, así como su breve «mixtape» ‘The Disco Sound of: Motown’. En este mix disponible en Soundcloud, viejos temas de Teena Marie, The Originals, Thelma Houston y Carl Bean (ese ‘I Was Born this Way’ que tanto inspiró a Lady Gaga) hallan una nueva vida. Young Pulse sabe mejor que nadie hacer un buen boogie.











