Dua Lipa no tendrá colaboraciones en su próximo disco

Dua Lipa sigue dando detalles sobre su próximo disco. La artista, que es portada de Rolling Stone en febrero, ha ofrecido una entrevista en la que ha hablado sobre sus nuevas influencias (rave, Brit pop, trip-hop…). Ahora, en otra exclusiva para la revista, ha desvelado que su próximo álbum no tendrá ninguna colaboración.

Al igual que sucediera con ‘Future Nostalgia’, el tercer trabajo discográfico de la cantante prescindirá de cualquier featuring: «A veces es difícil explicar a alguien tu visión. También es difícil imaginarse a alguien en ella. Creo que las canciones están tan completas, y estas historias son tan personales, que sentí que solo yo quería contarlas». No obstante, no descarta hacer duetos o remixes más adelante.

Con respecto a las historias a las que Dua Lipa se refiere, su nuevo álbum se centrará en gran medida en sus experiencias como soltera. La artista «se metía en el estudio con sus colaboradores y utilizaba sus citas para componer canciones», revela Rolling Stone. «Me resulta fácil hablar de la soltería y de sus aspectos positivos», dice al recordar su proceso de creación.

«Si no hubiera sido por el tiempo que he pasado escribiendo estas canciones y comprendiéndome a mí misma, probablemente no habría sabido lo que quería, o cómo veía mi relación, o el tipo de persona con la que se suponía que debía estar o lo que fuera. Cada experiencia es una lección. Tengo que dar gracias a Dios por mi nuevo álbum. Me ha enseñado muchísimo», confiesa la cantante de ‘Houdini’.

Pese a que aparentemente no colaborará con ninguna de ellas para el disco que tiene en camino, Dua Lipa también ha afirmado que es gran amiga de sus compañeras de industria Tove Lo y Charli XCX: «Es una amistad de verdad, no una de esas cosas de famosos. Somos muy afines y nos encanta hablar. Ambas son muy auténticas». ¿Participará alguna de ellas en un futuro remix?