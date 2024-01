Fallece Frank Farian, creador de Boney M. y Milli Vanilli

Frank Farian, el cantante, compositor y productor alemán que creó a Boney M. y después fue responsable del escándalo Milli Vanilli, ha fallecido a los 82 años de edad en Miami, ha confirmado su agente.

La de Frank Farian es la voz masculina que suena en las canciones de Boney M., pues desde siempre es sabido que Bobby Farrell -la cara visible del grupo- era modelo. Las coristas Liz Mitchell y Marcia Barrett cantaban en los directos así como en las grabaciones, mientras Maizie Williams solo aparecía en los directos. Farrell falleció en 2010.

Farian fundó Boney M. en 1975. Entonces, Boney M. era el nombre artístico de Farian y no existía una banda que le respaldara. El primer single publicado bajo el nombre de Boney M., una divertida versión de ‘Baby Do You Wanna Bump’, logró un pequeño éxito en Países Bajos y Bélgica, llevando a Farian a formar la banda que se popularizaría a nivel global.

Antes de sonar en todo anuncio posible, ‘Daddy Cool’ fue en 1976 el primer hit internacional de Boney M. y dio el pistoletazo de salida a una exitosa carrera que cuenta 100 millones de discos vendidos y es generosa en hits icónicos que siguen sonando a día de hoy. ‘Rasputin’ ha sido otro megaviral en TikTok, ‘Ma Baker’ está evidentemente referenciada en ‘Poker Face’ de Lady Gaga y ‘Rivers of Babylon’ tampoco ha sido olvidada. Farian creó todos estos clásicos y más.

Boney M. se disolvió en 1986. En 1988, Farian fundó Milli Vanilli. El dúo, formado en Munich por los alemanes Rob Pilatus y Fabrice Morvan, alcanzó enorme popularidad a finales de los 80 y principios de los 90, primero en Europa con su debut ‘All or Nothing’ (1988) y, después, en América del Norte con la reedición de ese disco, ‘Girl, You Know It’s True’ (1989), que fue un gran éxito en Estados Unidos. En 1990, Milli Vanilli ganó el Grammy a Artista revelación.

Rob y Fabrice, que en realidad eran cantantes, querían poner sus propias voces en las canciones de Milli Vanilli y así se lo hicieron saber a Farian. Este nunca lo permitió y fue él quien reveló en una entrevista que ninguno de los dos cantaba en las grabaciones. El backlash fue inmediato y fulminante. Los Grammy, por primera y única vez en la historia, les retiraron el premio, sus discos quedaron descatalogados y el grupo fue condenado al ostracismo. Rob falleció en 1998 de una sobredosis.

Tras el fiasco de Milli Vanilli, Frank Farian siguió con su carrera y, en los 90, creó el grupo de eurodance La Bouche, conocido por el mítico single ‘Be My Lover’, y No Mercy, este último, popular por su mezcla de dance y música latina.