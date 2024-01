Haz caso a Lorde y a Robyn y escucha a Fabiana Palladino

Fabiana Palladino es una cantante y compositora de Londres que parece haber hecho su misión revivir el pop elegante de los 70 y 80. ‘Waiting’, una de sus mejores canciones, se inspira abiertamente en ‘When You Were Mine’ de Prince, y la influencia de Kate Bush y Peter Gabriel en su sonido, reconocida por ella misma, es evidente en otra de sus grandes composiciones, ‘Mystery’.

Palladino es una artista asociada al productor Jai Paul -autor de aquel mítico disco filtrado de 2013- desde el inicio de su carrera. Juntos, Palladino y Jai Paul han construido un sonido de pop nostálgico que remite a la obra de los artistas mencionados. Aquel tema que Palladino lanzó con Sampha incluso antes de colaborar con Jai Paul, parece ya completamente olvidado.

Fabiana Palladino creció inmersa en música. Su madre era corista, su padre músico de sesión que ha tocado con The Who, Nine Inch Nails o D’Angelo. Palladino también dio sus primeros pasos tocando en las bandas de artistas como Jessie Ware o Ghostpoet. Kindness llamó a Palladino para colaborar en ‘Cry Everything’ y seguramente así la descubrió Robyn, quien la ha recomendado varias veces.

Elegantes también son los sencillos que han presentado el debut homónimo de Fabiana Palladino, que sale el 5 de abril. ‘I Care’, directamente un dueto con Jai Paul, te gustará si echas de menos a la primera Jessie Ware, aquella que sonaba al pop más sofisticado posible. Y el segundo, ‘Stay With Me Through The Night’, es otra dosis de pop clásico situado en el paso de los 70 a 80.

Nombres como Minnie Ripperton (la de ‘Here We Go’) o Natalie Prass vienen a la mente escuchando ‘Stay With Me Through The Night’, que, sin renunciar a la base de piano y teclado, vira definitivamente hacia el funky y el R&B de principios de los 80. El videoclip muestra a Palladino sentada al piano y es puro pastiche 70s, sin ningún disimulo.

‘Stay With Me Through The Night’ es una súplica de Palladino a que la persona amada le conceda una nueva oportunidad. Palladino reconoce que «se ha equivocado» y sueña con que «el recuerdo de nuestro amor» vuelva a su vida. El estreno de ‘Stay With Me Through The Night’ ha llevado a Lorde ha recomendar a Palladino en redes. Parece que sus fans tienen el mismo gusto que ella escribiendo.