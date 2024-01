Nicki Minaj tira de conspiraciones para deshonrar a Megan en ‘Big Foot’

Nicki Minaj y Megan Thee Stallion ya no viven su ‘Hot Girl Summer’ juntas y se encuentran enfrascadas en una agria contienda pública que solo acaba de empezar, con ambas repartiéndose zascas tanto en redes sociales como en su propia música.

El origen de la pelea entre Nicki y Megan se halla en una frase contenida en la letra de ‘Hiss’, el nuevo single de Thee Stallion. En dicha frase, Thee Stallion alude a la «ley Megan» estadounidense, una aparente indirecta a los problemas del marido de Minaj, Kenneth Perry, con la ley, pues él es delincuente sexual registrado. Nicki se ha dado por aludida y ha contestado con una canción.

En ‘Big Foot’, Nicki compara a Megan con el mítico monstruo de pies grandes por supuestamente tener pies grandes (Megan mide casi 1,80 metros, su apellido artístico alude al caballo «semental»). Sobre todo, Nicki va directa a hacer daño mencionando reiteradamente a la «madre muerta» de Megan, tanto para acusar a Megan de «mentir jurando sobre su madre muerta», como para acusarle de acostarse con la pareja de su madre después de que esta falleciera («How you fuck your mother man when she die?»).

Nicki por supuesto se mete con el flow de Megan («tu flow es un aburrimiento») en otro punto de ‘Big Foot’, y desacredita a los Grammy (Megan ha ganado tres gramófonos dorados, Nicki todavía ninguno) por haberla premiado a pesar de que «su flow es un no».

En otros puntos de ‘Big Foot’, Nicki se entretiene disparando conspiraciones contra Megan y acusa a la autora de ‘Savage’ tanto de usar «compositores a la sombra» como de inventarse el disparo en el pie que sufrió en 2020 por parte de su pareja de entonces, el rapero Tory Lanez («¿te dispararon y no tienes herida?»), a pesar de que Megan demostró que efectivamente había sido víctima de un disparo publicó una gráfica imagen de su pie herido. También recrimina a Megan haberse «acostado con el hombre de su mejor amiga».

Nicki aprovecha los segundos finales de ‘Big Foot’ para dirigirse a Megan y, en un tono conversacional pero amenazante, declara que «ya que te parece divertido hablar de las familias de otros, todos nos apuntamos», y da a entender que habrá segunda parte de ‘Big Foot’. Megan no ha respondido a ‘Big Foot’ por el momento.