Megan Thee Stallion muestra una foto de los disparos recibidos y acusa a Tory Lanez

Megan Thee Stallion es una de las responsables del mayor hit mundial en este momento junto a Cardi B, el tema ‘WAP’. Sin embargo, y a pesar de las celebraciones de su éxito que ha dejado ver en redes, no puede ser el mejor momento de la vida para la autora de ‘Savage’ y el disco ‘Suga’.

Recientemente se supo que Megan Thee Stallion había recibido un par de disparos, en concreto el día 12 de julio, en Hollywood. Ante la acusación de que se lo había inventado, esta semana compartía una foto de su pie tras recibir los dos impactos, instantánea que después decidía borrar de las redes, tras haber narrado que había sido «la peor experiencia de su vida», que pasó «mucho miedo» y que no era «algo sobre lo que bromear». La instantánea en la que se ve cómo le dejaron el pie aún está subida en medios como Variety.

En todo caso, ha vuelto a la red para acusar al rapero Tory Lanez de ser el autor de los disparos. Lanez fue detenido aquella misma noche acusado de posesión de armas, pero Megan Thee Stallion no le había acusado hasta ahora, un mes y medio después. Ha sido en una sesión de Instagram donde, como informa Pitchfork, indicó: «sí, este «nigga», Tory, me disparó. Me disparaste e hiciste que tu representante y tu equipo fueran a blogs a mentir y toda esa mierda. Deja de mentir, ¿por qué mientes?». Según su relato, había cuatro personas reunidas aquella noche en un coche cuando estalló una discusión, ella decidió salir del coche para distanciarse de la discusión, y entonces Tory Lanez decidió dispararla desde dentro del vehículo.

Además, Megan relata que temió la llegada de la policía, porque «la policía dispara a los cabrones por nada. La policía ha estado matando a gente negra sin ninguna jodida razón. En cuanto la policía nos dijo que saliéramos del puto coche, la policía es realmente muy agresiva. ¿Creéis que voy a decir a la policía que unos negros tenemos una pistola en el coche? ¿Queréis que le diga a la ley que tenemos una pistola en el coche para que puedan dispararnos a todos?», se ha preguntado, de manera retórica, en relación con las protestas recientes tras la muerte de varias personas negras a manos de la policía. Pitchfork ha contactado con el equipo de Tory Lanez para conocer su versión de los hechos, si bien es poco probable que se la dé a la prensa, cuando ha sido recientemente detenido por posesión de armas.

Tory Lanez es un rapero de 28 años de Toronto, por muchos conocido por haber tenido una serie de beefs con Drake. Tiene 4 discos en el mercado, todos los cuales han llegado al top 5 en Estados Unidos y Canadá, y ha sido nominado a los premios BET, Juno y Grammy, en este último caso en la subcategoría R&B por su tema ‘Luv’. Esta última ha sido su único top 20 en Estados Unidos, si bien sus canciones más escuchadas a día de hoy son colaboraciones exitosas con gente como DaBaby o Chris Brown.