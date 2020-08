‘WAP’ de Cardi B y Megan Thee Stallion ya es un hit entre trucos, polémicas y cosas buenas

Parte de la redacción evalúa el nuevo pelotazo de Cardi B y Megan Thee Stallion.

«‘WAP’ de Cardi B y Megan Thee Stallion me gusta si a) olvido que he visto su videoclip b) trato de no ponerme muy a fondo con la letra. Haré ver que es un tema en que Cardi y Megan cantan de manera triunfal sobre su deseo sexual y cómo sus respectivos totos dirigen el cotarro (aunque hay versos que me patinan). Ciñéndome a lo estrictamente musical, ‘WAP’ es un tema sencillo y de pasmosa efectividad; una línea de bajo, unas palmas y como gancho el sample de ‘Whores in This House’ de Frank Ski. Todo para que reinen los rotundos recitados de Cardi y Megan y un estribillo simple y pegadizo. Si a eso le sumamos una duración de poco más de tres minutos, conseguimos un hit pop bastante redondo». Mireia Pería.

«Mi único problema con ‘WAP’, que como single de rap puro y duro, por explícito y vulgar que sea, es estupendo (la base no es tan «hardcore» como podría ser, pero es pegadiza), es que sería mejor sin Cardi B, quien de hecho es la artista principal. Personalmente, disfruto más de aquellos raperos y raperas cuyo «flow» me hace sentirme en una montaña rusa, y la relajada dicción de Cardi B me causa cierto rechazo de cara a disfrutar de esta composición. Megan se la merienda sin pensárselo mucho, y creo que un duelo entre ella y Azealia por mucho que esta esté en horas bajas; o entre ella y Doja Cat, o entre ella y Tkay Madza, o incluso entre ella y Tinashe, que ojito con el flow de esta última, habría sido mucho más satisfactorio». Jordi Bardají.

«Cardi B y Megan Thee Stallion aspiran a entrar directas al número 1 del Billboard Hot 100 no solo por el éxito de su colorido y polémico videoclip (la PETA espera que los animales sean de mentira), sino porque el tema está bien agarrado al top 1 de Spotify Estados Unidos. No es de extrañar porque el sample es un puto martillo que se te clava en la cabeza ¿Cuántas veces suena? ¿20 cada 30 segundos? Tiene además el sentido de la ironía que escuchemos de fondo todo el rato que hay «putas en la casa». Cardi B y Megan Thee Stallion se apropian del insulto en una letra en la que repiten la palabra «pussy» una veintena de veces, se jactan de que «no limpian, ni cocinan», aunque sí se «cabalgan sobre pollas» «para conseguir anillos», e invitan a su fiesta a un montón de chicas más, desde Rosalía a la Kylie que no es Minogue. Un gobernador de derechas se ha preguntado si esto es el feminismo, Cardi B considera una victoria haber cabreado a los conservadores y, en todo caso, con un poquito de titulares y un poco de gracia, el tema hip-hop de base sobria -casi conservadora también, ojo- tiene ya un pequeño hueco reservado en la historia». Sebas E. Alonso.