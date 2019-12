La Canción Del Día: en ‘Cash Race’, Tinashe es la mejor “badass bitch” posible

Tinashe es autora de uno de los mejores discos de 2019, un ‘Songs for You‘ que no pasará por nuestra sección “El físico importa” pues su edición física (CD y vinilo) acaba de salir (y no parece demasiado reseñable en cualquier caso).

En sus 51 minutos de duración son muchos los grandes momentos que ‘Songs for You’ ofrece. Uno de ellos es el elegante ejercicio synth-pop de ‘Save Room for Us’, ya una de las 10 canciones de Tinashe más escuchadas en Spotify. Peor suerte está teniendo ‘Cash Race’ aunque es una de las pistas del disco que personalmente más adicción me han creado. Es una composición de trap-pop que esquiva las comparaciones obligadas con Ariana Grande (fan declarada de la artista) gracias a sus diversos cambios de ritmo y al “flow” de Tinashe, que además de una vocalista muy sofisticada resulta ser también una excelente rapera, como demuestra uno de los versos de esta canción en el que la artista se vuelve loca espetando que “escribe hits uno tras otro”.

‘Cash Race’, originalmente compuesta para el proyecto de trap descartado ‘NASHE’, es una de las canciones más dinámicas de ‘Songs for You’ y la razón es que se divide en dos partes diferenciadas, ambas con sus respectivos versos y estribillos (en el segundo caso pasamos de “it’s a cash race, you in last place” a “I’ve been super wavy”), animando el tema con diversos cambios de tempo. Incluso los dos versos que incluye la segunda parte de ‘Cash Race’ según Genius son diferentes, pues uno es totalmente un rap y el otro es más melódico. Sin embargo, la canción está excelentemente unificada mientras, en ella, Tinashe nos habla sobre querer ser una “badass bitch” en momentos de bajón. Con su “braggadocio” incombustible, ‘Cash Race’ es una de las canciones de Tinashe que, de manera más divertida, han conseguido integrar su personalidad con el sonido de moda.