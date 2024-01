Las mil vidas de ‘Unwritten’ de Natasha Bedingfield

Natasha Bedingfield está viviendo un revival similar al de Sophie Ellis-Bextor con ‘Unwritten’, su famoso hit de 2006. ‘Unwritten’ es ahora mismo una de las 30 canciones con mayor número de reproducciones a nivel global en Spotify y su éxito se está haciendo notar especialmente en tres países anglosajones en los que ‘Unwritten’ ya es un éxito oficial en listas.

Hablamos, en primer lugar, de Reino Unido, donde ‘Unwritten’ ha subido al número 13 en la lista de singles oficial y donde probablemente entre en el top 10 este próximo viernes; y también de Australia e Irlanda. En el primer país, el pico de ‘Unwritten’ fue el 26º puesto, y ahora ha llegado al 15º. En Irlanda, su pico fue un 9º puesto, y ahora ha subido al 7º.

Curiosamente, ‘Unwritten’ es uno de los pocos singles de Natasha Bedingfield que han logrado mejor posición en Estados Unidos (número 5 en 2006) que en Reino Unido (originalmente no pasó del número 6).

La razón por la que ‘Unwritten’ está volviendo a sonar es su aparición en la película ‘Anyone but You’. Estrenada a finales de 2023, ‘Anyone but You’ está protagonizada por dos actores de moda como son Sydney Sweeney y Glen Powell. El uso de ‘Unwritten’ en ‘Anyone but You’ ha provocado que la canción se haya hecho viral en TikTok, y el resto es historia.

No es la primera vez que ‘Unwritten’ resurge en listas. Aunque ‘Unwritten’ fue un éxito mundial en 2006, especialmente en Estados Unidos, donde fue el tema más radiado de ese año, ‘Unwritten’ se publicó dos años antes, en 2004, en el álbum debut de Bedingfield, igualmente titulado ‘Unwritten’. De hecho, no fue ni el primer ni el segundo single de ese disco, sino el tercero. En 2006, el uso de ‘Unwritten’ como sintonía de la serie de MTV ‘The Hills’ hizo estallar su popularidad.

En España, ‘Unwritten’ todavía no ha revivido en listas. En nuestro país, ‘Unwritten’ alcanzó la 18ª posición y se popularizó después de aparecer en un anuncio de champús. ‘Unwritten’ sí llegó a ser número 1 de Los 40 Principales en el año 2007. Curiosamente, Bedingfield actuó en 2023 en la primera edición de BRAVA Madrid, y Sophie Ellis-Bextor lo hará este año.

A Natasha y a Sophie aún les une un dato más: ‘Unwritten’ es una canción co-escrita por Danielle Brisebois, quien fuera miembro de los New Radicals junto a Gregg Alexander, co-autor de ‘Murder On the Dancefloor’.