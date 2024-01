‘Saltburn’ revive a Sophie Ellis Bextor: precedentes

Uno de los acontecimientos más inesperados de finales de 2023 y principios de 2024 ha sido el resurgimiento de ‘Murder on the Dancefloor’ de Sophie Ellis-Bextor. De manera completamente improbable la canción ha vuelto al top 2 en Reino Unido -la posición que ocupó originalmente-, incluso ha entrado por primera vez en el Billboard Hot 100, y hoy mismo sube al puesto 22 en el Global de Spotify. La causa de todo esto es la escena clave de ‘Saltburn’, uno de los fenómenos cinematográficos de esta Navidad, en que suena de manera muy notoria.

El nuevo episodio de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, está dedicado a todo esto. En los primeros minutos, os contamos por qué ‘Saltburn’ nos ha gustado bastante menos que a muchos de nuestros comentaristas, y bastante menos que ‘Una joven prometedora‘, la anterior película de la directora Emerald Fennell.

Sí reconocemos en ella un entretenimiento durante las últimas semanas, especialmente si te interesa la cultura pop. Al margen de esa banda sonora por la que pasa gente como Ladytron o The Killers, alabamos la escena de karaoke con ‘Rent’, por supuesto esa escena protagonizada por ‘Murder on the Dancefloor’, y esa hilarante conversación sobre ‘Common People’ de Pulp que le viene al pelo.

En una segunda parte del podcast, hablamos de la carrera de Sophie Ellis-Bextor. Repasamos muy someramente toda su discografía, os recomendamos sus mejores álbumes (diferimos entre primer y tercer disco), elogiamos su prodigiosa reinvención en el notable ‘Wanderlust’ y hablamos de otro resurgir que vivió la artista no hace tanto: sus directos en pandemia.

En los últimos minutos del podcast recordamos otras canciones que resurgieron gracias a aparecer en series, películas o incluso anuncios. Algunos de los casos fueron la asociación de ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush tras aparecer en ‘Stranger Things‘ o el fenómeno abiertamente conocido como «La canción de Ghost». También hablamos de algunos intentos que quedaron a medio gas.