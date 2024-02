Chanel carga contra RTVE por su ausencia en el Benidorm Fest

Mientras España se iba feliz a la cama por la victoria de Nebulossa y su ‘ZORRA’ en la tercera edición del Benidorm Fest, una antigua ganadora parecía no hacer lo mismo anoche. «Se canta ‘Clavaito’ en el Benidorm Fest sin mí. Me parece una falta de respeto a los eurofans y, por supuesto, a mí», escribió en redes sociales Chanel. «Felicidades Nebulossa», añadió.

La cantante de ‘SloMo’ está haciendo alusión a la actuación de Abraham Mateo durante la final, que se subió al escenario como invitado para cantar dos de sus temas: ‘Falsos Recuerdos’ y ‘Clavaito’. Durante el segundo de ellos, que es una colaboración con Chanel perteneciente al disco debut de la artista ‘¡Agua!’, destacó considerablemente su ausencia.

- Publicidad -

Según la cuenta de Twitter de Chanel Terrero Spain, la artista les ha comunicado lo siguiente por privado: «Yo voy donde me quieren y me invitan a actuar siempre. Nadie me invitó a actuar en la final del Benidorm Fest». No obstante, cuando se le preguntó a María Eizaguirre, jefa de la delegación española, sobre el pronunciamiento de Chanel al final de la gala, prefirió no abordar el tema: «No he visto nada».



- Publicidad -