Beyoncé estrena 2 temas de su disco country

Beyoncé ha anunciado nuevo disco durante la Super Bowl. ‘Act II’ saldrá en poco más de un mes, el 29 de marzo, y será el esperado «segundo acto» del proyecto ‘Renaissance‘, el disco country de Beyoncé que se lleva rumoreando dos años.

Que ‘Act II’ será el disco country de Beyoncé Knowles es evidente escuchando el sonido de los primeros adelantos del disco ya disponibles. Por un lado, ‘Texas Hold ‘Em’ presenta un ritmo animado e influencia del hillbilly. Por otro, ’16 Carriages’ ralentiza el tempo.

El anuncio ‘Act II’ emitido durante la Super Bowl está rodado en el desierto de Texas y rinde homenaje a la película de Wim Wenders de 1984 ‘Paris, Texas’. La película precisamente narra un viaje en carretera hacia Houston, ciudad de nacimiento de Beyoncé. Ella, como Usher, «vuelve a casa».

Beyoncé ha dado pistas de lanzamiento de ‘Act II’ de varias maneras. Durante la Super Bowl, también, Knowles ha protagonizado un anuncio cómico en el que ha tratado de «romper internet» de todas las maneras posibles, esto es, desde disfrazándose de ‘Barbie’ hasta viajando al espacio.

