Taylor Swift hace historia en los Grammy de las mujeres

La 66.ª edición de los Premios Grammy se ha celebrado en el Arena de Los Ángeles, donde se ha reconocido la mejor música del último año. Y, como ya se podía preveer desde el anuncio de las nominaciones, la gala ha destacado por el dominio femenino. Ningún hombre ha subido al escenario a recoger un solo premio.

Sin embargo, la gala ha tenido una protagonista indiscutible: Taylor Swift. La artista ha ganado el codiciado Grammy al Álbum del Año por ‘Midnights’. Su victoria, además, la convierte en la artista con más Álbumes del Año de la historia, superando a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder. Pero su noche todavía ha ido a más, pues ha anunciado ‘The Tortured Poet’s Department’, su próximo disco.

En el resto de categorías principales, Billie Eilish y Miley Cyrus destacan por dos de los mayores hits del año. ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish se hace con el Grammy a la Canción del Año, mientras que ‘Flowers’ de Miley Cyrus se hace con el Grammy a la Grabación del Año.

La sorpresa de la noche ha sido Victoria Monét, quien ha sido nombrada Artista Revelación y se ha llevado unos cuantos más Grammys a casa por su álbum ‘Jaguar II’. La otra cara de la moneda es SZA, que partía como la artista con más nominaciones (9) y ha acabado perdiendo en todas las categorías principales, aunque ha ganado 3 gramófonos dentro de su género.

Esta es la lista de ganadores anunciados durante la gala:

Álbum del Año

Taylor Swift – Midnights (GANADOR)

Boygenius – The Record

Janelle Monáe – The Age of Pleasure

Jon Batiste – World Music Radio

Lana Del Rey – Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – Guts

SZA – SOS

Canción del Año

Billie Eilish – What Was I Made For? (GANADORA)

Dua Lipa – Dance the Night

Jon Batiste – Butterfly

Lana Del Rey – A&W

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Grabación del Año

Miley Cyrus – Flowers (GANADORA)

Billie Eilish – What Was I Made For?

Boygenius – Not Strong Enough

Jon Batiste – Worship

Olivia Rodrigo – Vampire

SZA – Kill Bill

Taylor Swift – Anti-Hero

Victoria Monét – On My Mama

Artista Revelación

Victoria Monét (GANADORA)

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again..

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

The War and Treaty

Mejor Canción Pop Solista

Miley Cyrus – Flowers (GANADORA)

Billie Eilish – What Was I Made For?

Doja Cat – Paint the Town Red

Olivia Rodrigo – Vampire

Taylor Swift – Anti-Hero

Mejor Álbum de Música Urbana

Karol G – Mañana Será Bonito (GANADOR)

Rauw Alejandro – Saturno

Tainy – Data

Mejor Álbum Country

Lainey Wilson – Bell Bottom Country (GANADOR)

Brothers Osborne – Brothers Osborne

Kelsea Ballerini – Rolling Up the Welcome Mat

Tyler Childers – Rustin’ in the Rain

Zach Bryan – Zach Bryan

Mejor Canción R&B

SZA – Snooze (GANADORA)

Coco Jones – ICU

Halle – Angel

Robert Glasper Featuring Sir & Alex Isley – Back to Love

Victoria Monét – On My Mama

Mejor Álbum Pop

Taylor Swift – Midnights (GANADOR)

Ed Sheeran – Subtract

Kelly Clarkson – Chemistry

Miley Cyrus – Endless Summer Vacation

Olivia Rodrigo – Guts

Echa un vistazo a algunas de las categorías anunciadas en la pregala.