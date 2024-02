Madison Beer, de gira en España, busca otro tipo de «rush»

Madison Beer es una de las nuevas superestrellas del pop estadounidense surgidas en la era streaming. Beer se dio a conocer como tantos artistas en la última década, subiendo versiones a Youtube, y la suerte llamó a su puerta cuando Justin Bieber compartió una de esas versiones en redes. A partir de entonces, Beer comenzó una carrera vinculada a las discográficas multinacionales que continúa hoy.

Ocupando ese hueco que separa el pop alternativo de la radiofórmula, Beer ha publicado multitud de singles, algunos de streamings multimillonarios, como la nana doo-wop ‘Reckless’ o el facsímil de Tame Impala ‘Home to Another One’, y ha editado dos discos, ‘Life Support‘ (2021) y ‘Silence Between Songs‘ (2023). Además, Beer ha dado voz a una de las integrantes de la banda de k-pop virtual K/DA, vinculada a ‘League of Legends’.

A la lista de logros de Beer se suma que la artista está a punto de iniciar una gira mundial que la traerá a España en marzo. El 16 de marzo, Beer actuará en la sala Razzmatazz de Barcelona y, el 17 de marzo, en el Palacio Vistalegre de Madrid.

De cara al inicio de la gira ‘The Spinnin Tour’, Beer ha publicado nuevo single. ‘Make You Mine’ es probablemente su apuesta más decidida a la pista de baile. Un beat de house-pop propulsa ‘Make You Mine’ hacia ese lugar de éxtasis. Los riffs de sintetizador ayudan a Madison Beer en su misión de «sentir el subidón». Canta «I wanna feel the rush», pero este no es el ‘Rush‘ de Troye Sivan. Beer baila pero lo hace suavemente, deslizándose en la base, envuelta en una atmósfera etérea, en una nube.

Elevada en el aire, Madison reta a una persona a acercarse a ella: «métete en mi mente, puedes ver el escudo, te tengo en mis muros, no tengas miedo». En su canción más ‘Alpha‘, Beer logra una producción tan «inmersiva» como la de su segundo disco, nominado al Grammy precisamente en esta categoría, la de Mejor disco de audio inmersivo. En ‘Make You Mine’, Madison Beer te envuelve y te hace «suya».