«No te pierdas» lo nuevo de Maya Hawke

Maya Hawke, cantante y actriz conocida por su papel en ‘Stranger Things‘, publica nuevo disco el 31 de mayo. ‘Chaos Angel’ es el tercer disco de Hakwe, y llega después del recomendable ‘Moss‘, publicado en 2021.

El concepto de ‘Chaos Angel’ gira en torno al personaje titular, un «ángel del caos» que crece pensando que es una «Diosa del amor», pero a su alrededor solo genera destrucción. El disco narrará «la vuelta a casa» de la protagonista, y su «regreso a todos los lugares que cree haber destruido». A su camino, entre las ruinas, encuentra «magia y belleza».

De esa magia surge el primer single de ‘Chaos Angel’. ‘Missing Out’ es otra píldora de amable indie-rock de Maya Hawke que no renuncia ni a cierta influencia country-pop ni al sintetizador. Es la Canción Del Día de hoy, incluida ya en la playlist de novedades «Ready for the Weekend» que seguiremos actualizando.

En ‘Missing Out’, Hawke describe una vida marcada por las oportunidades perdidas. Podría haber ido a la universidad, pero ahora es la amiga «borracha» que se intenta ligar al «chico más joven» que ella. Hawke reconoce que ha nacido en una familia afortunada (ella es hija de Uma Thurman y Ethan Hawke) pero el desastre parece ganarle el pulso.

Hawke explica que ‘Missing Out’ nace de una conversación sobre el futuro que tiene con una amiga cercana. Esta chica, Lucy, retratada en el primer párrafo de la canción, quiere escribir «la próxima gran novela americana». Hawke se parte de risa: «Me hizo sentir mayor, y que estoy definitivamente en otro lugar en mi vida».