Shakira anuncia ‘Las mujeres ya no lloran’, nuevo disco

Shakira confirma los primeros detalles de su próximo álbum, el primero en siete años. ‘Las mujeres ya no lloran’ evidentemente toma su título de la exitosísima colaboración de Shakira con Bizarrap, que aterrizó cual meteorito en los primeros meses de 2023, rompiendo récords.

Todo este tiempo después, Shakira confirma que ‘Las mujeres ya no lloran’ se pondrá a la venta en poco más de un mes, el 22 de marzo.

«Mi nuevo álbum no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso», ha declarado la colombiana. «La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia».

‘Las mujeres ya no lloran’ será el primer disco de Shakira tras su sonada ruptura con Gerard Piqué, y también el primero desde que diera carpetazo a sus problemas legales con Hacienda. Una historia que contará la serie ‘Celeste‘, ahora mismo en producción.

Aunque no se ha confirmado el tracklist oficial de ‘Las mujeres no lloran’, Shakira ha publicado varios singles en los últimos meses que podrían formar parte del largo, como ‘El jefe’ con Fuerza Regida, ‘Copa vacía’ con Manuel Turizo o el baladón ‘Acróstico‘, número 1 en España.