Roger Waters de Pink Floyd ataca a Bono de U2 por Israel

Roger Waters, uno de los antiguos componentes de Pink Floyd, ha cargado contra Bono, el líder de U2, en una nueva entrevista. Lo ha hecho calificándolo de «asqueroso» y tildándolo de ser «una mierda», motivado principalmente por unas declaraciones sobre el conflicto entre Gaza e Israel.

Recientemente, el grupo U2 ha estado dando conciertos en el Sphere de Las Vegas, donde ha hablado sobre asuntos de actualidad. Uno de esos temas fue la guerra entre Gaza e Israel, que hizo a la banda irlandesa posicionarse tras los atentados de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre.

«A la luz de lo que ha ocurrido en Israel y Gaza, una canción sobre el no a la violencia parece hasta ridícula, incluso de burla, pero nuestras oraciones siempre han sido por la paz y por la no violencia… Ya sabéis hacia dónde apuntan nuestros corazones y nuestra indignación, así que canta con nosotros… y con esos niños tan guapos en ese festival de música», dijo Bono a la multitud antes de interpretar ‘Pride (In The Name Of Love)’.

El grupo también cambió parte de la letra de la canción, que supone un grito a la paz inspirado en la vida de Martin Luther King. «Temprano por la mañana, 7 de octubre, el sol está saliendo en el cielo del desierto… Estrellas de David, te quitaron la vida pero no pudieron quitarte tu orgullo», canta Bono.

Este acontecimiento no ha pasado desapercibido para Roger Waters, que lleva mucho tiempo criticando a Israel y que este fin de semana ha charlado con Al Jazeera sobre la situación política de Oriente Medio. «Mi madre me decía que, ante los problemas difíciles, lo primero que hay que hacer es leer, leer y leer. Después, el siguiente paso es fácil: ¡hacer lo correcto!», comentó el artista refiriéndose a sus propios antecedentes familiares, pues su padre falleció en la Segunda Guerra Mundial.

La conversación pasó a centrarse en los compañeros de industria de Waters, lo cual hizo confesar al músico que las declaraciones de Bono le parecieron «repugnantes»: «Cualquiera que conozca a Bono debería ir a cogerlo por los tobillos y zarandearlo… hasta que deje de comportarse como una mierda». «Tenemos que empezar a decirle a esta gente lo repugnante y degradante que es su opinión… dando la cara por la entidad sionista… Lo que hizo hace un par de semanas en el Sphere de Las Vegas, cantando sobre las Estrellas de David, fue una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida», concluyó.

In the light of what’s happened in Israel and Gaza, a song about non-violence seems somewhat ridiculous, even laughable, but our prayers have always been for peace and for non-violence…

But our hearts and our anger, you know where that’s pointed. So sing with us… and those… pic.twitter.com/S1zfCMNtzz

— U2 (@U2) October 9, 2023