DIIV hablan del colapso del capitalismo

DIIV ha estado más de 4 años trabajando en un nuevo disco, que finalmente hoy han anunciado bajo el título de ‘Frog in Boiling Water’. Su lanzamiento, programado para el próximo 24 de mayo, supondrá el logro de un grupo que casi se destruye durante su proceso de creación. Para celebrarlo ya han publicado ‘Brown Paper Bag’, primer adelanto del álbum y nuestra Canción del Día para este domingo.

La realidad es que Andrew Bailey, Colin Caulfield, Ben Newman y Zachary Cole Smith tuvieron dificultades para sacar adelante el que supone su cuarto trabajo discográfico. Así lo reconocen ellos, desvelando que por poco rompen antes de finalizar el álbum. Con el objetivo de empujar su sonido y hacer música que los desafiara, el viaje que tuvieron que tomar hizo que «las relaciones entre ellos se deterioraran, con las complejas dinámicas de la familia, la amistad y las finanzas enredadas, junto con sospechas, resentimientos, egos heridos y preguntas angustiosas».

El disco, que DIIV describe como un «testamento hipnótico a la resistencia», está compuesto por un total de 10 canciones. El «sonido desafiante» al que hacen alusión viene de la mano de Chris Coady, quien se ha encargado de producir ‘Frog in Boiling Water’. Así queda recogido en ‘Brown Paper Bag’, tema experimental que juega con un rock tranquilo.

«Si metes una rana en una olla de agua hirviendo, por supuesto intentará salir frenéticamente. Pero si la colocas suavemente en una olla de agua tibia y pones el fuego a bajo, la rana se hundirá en un sopor tranquilo, exactamente igual que uno de nosotros en un baño caliente, y al poco tiempo, con una sonrisa en la cara, se dejará hervir sin resistencia hasta morir», comenta DIIV sobre el álbum, cuyo título hace referencia a ‘The Boiling Frog’ de Daniel Quinn en The Story of B.

Su explicación sigue: «Entendemos que la metáfora trata de un colapso lento, enfermizo y abrumadoramente banal de la sociedad bajo el capitalismo en fase terminal, las realidades brutales que quizá hemos llegado a aceptar como normales. Es el agua hirviendo y nosotros somos las ranas. El álbum es más o menos una colección de instantáneas desde varios ángulos de nuestra condición moderna que creemos que pone de relieve cómo es este colapso y, más particularmente, cómo se siente».

Este es el tracklist de ‘Frog in Boiling Water’:

1. In Amber

2. Brown Paper Bag

3. Raining On Your Pillow

4. Frog In Boiling Water

5. Everyone Out

6. Reflected

7. Somber the Drums

8. Little Birds

9. Soul-net

10. Fender on the Freeway