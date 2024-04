Nilüfer Yanya (se) va a todo gas en ‘Like I Say (I runaway)’

Nilüfer Yanya está de regreso en el panorama musical tras dos años desde su último single. La artista, que publicó su segundo trabajo discográfico ‘Painless’ en 2022 (uno de los 50 mejores del año para JENESAISPOP), ha dado a conocer la carta de presentación de su tercer álbum de estudio. Se titula ‘Like I Say (I runaway)’ y, tal y como sugiere el nombre, no tiene tiempo que perder.

Apoyada por un rock bastante ágil que hace que el tema suceda casi volando, Nilüfer Yanya canta a un amor que se desmorona pese a sus esfuerzos por salvarlo. «Me estoy desgarrando por dentro», confiesa en el estribillo de la canción. Sin embargo, la artista sabe que no hay nada peor como estar en una relación en la que sientes que no estás aprovechando la vida. «Como digo, como digo, como digo / Huyo porque tengo un tiempo precioso / No puedo perder, es un estado mental», dice en una de las estrofas.

- Publicidad -

«Se trata de cómo eliges pasar tu tiempo. El tiempo, cada momento, es como una moneda. Nunca lo vas a recuperar. Es algo bastante abrumador de comprender», se sincera la artista al explicar el significado detrás del tema. Pero el single es incluso más desolador: «Dime que todo va a estar bien / Cuando me pierda de vista».

La cantante ficha a su hermana, Molly Daniel, para la grabación del videoclip de ‘Like I Say (I runaway)’, donde vemos a Nilüfer Yanya correr durante casi los tres minutos de duración. Dotando de humor el profundo mensaje de la canción, Yanya abandona al que iba a ser su futuro marido en pleno altar. Vestida de novia, tira al suelo el ramo de flores y huye sin mirar atrás. Quizás seguir adelante sea uno de los mayores logros del ser humano.

- Publicidad -

‘Like I Say (I runaway)’ es la primera música original que Nilüfer Yanya publica desde el lanzamiento de su último disco. Después la hemos escuchado colaborando con Liss (‘Boys in Movies’) o versionando a PJ Harvey (‘Rid of Me’).