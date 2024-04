vangoura / sangre y sal

Miguel Figueras e Ignacio Alarcón dieron con un pequeño hit en pandemia. Sucedió cuando ‘si fueras lluvia’ empezó a sumar millones de streams, especialmente al ser incluida durante más de 2 años en la playlist de Spotify «Relax en casa». ‘sangre y sal’, su segundo disco, mantiene esa apuesta por la electrónica intimista, incluso podríamos hablar de cierta vinculación con la indietrónica de Postal Service en alguna ocasión. De vez en cuando le dan a sus temas un arrebato ligeramente rock y otras ligeramente rapero, pero quizá sea la etiqueta de bedroom pop la que mejor les encajaría en el hipotético caso de que fuera necesario elegir.

En un ataque de honestidad, vangoura citan entre sus influencias no solo nombres conocidos internacionales como Post Malone, artistas parecidos menos famosos como Gus Dapperton o Easy Life, sino también alguna estrella nacional de última hornada como Natalia Lacunza. Con ella comparten el interés por el desamor y el amor por uno mismo, la voz baja, el gusto por hacer las cosas deliberadamente en pequeño y el tipo de producción casera y local que dan a su obra. El dúo produce por sí mismo este trabajo, en compañía de Daniel Belenguer, que no es otro que Bearoid, y Teresa Gutiérrez, que no es otra que Ganges.

La voz de Miguel Figueras dota a las composiciones de vangoura de una adorable calidez, idónea para el mal de amores. ‘después de ti’ plantea después de su falso principio: «desde que te fuiste no he parado de preguntarme en qué la he cagado. De preguntarme qué hay después de ti». Incluso cuando parece que se adentra en la canción social, también nos están hablando de amor. Sucede en ‘números rojos’, la colaboración con Besmaya. El cantante va «con el agua al cuello» cuando solo es «día 10», no puede «pagar el alquiler» y se «cuela en el metro»… pero lo hace «solo por ver» a su chica, no para hacer la revolución. Eso sí, no descuida su salud mental. La bonita canción titular pasa de decir «debo alejarme para poderte ver de verdad» a concluir al final «debo alejarme para poderme ver de verdad».

La segunda parte de ‘08030’ sería una de esas pistas ligeramente más rockeras, de las que justifica esa mención a Cala Vento que encontramos en ‘cuando faltes’. Por su parte, los acordes de ‘sería perfecto’ son muy Coldplay, mientras ‘sobre el mar’ tiene la gracia de incorporar un minúsculo guiño bossa.

Entre canciones que a veces presentan alguna dificultad para diferenciarse entre sí, destaca el single ‘rachel y ross’. Composiciones que referencien a ‘Friends’ ya conocíamos (Astrud tenían una línea muy buena en ‘Minusvalía’), pero esta además tiene un estribillo muy bueno, cuando Miguel se cuelga «de una foto en la que salíamos mal».

vangoura actúan este viernes 26 de abril en Barcelona. Después aguardan citas como Mallorca Live Festival, Festival de los Sentidos y el Festival Gigante.