Sevdaliza irrumpe en listas con el remix de ‘Ride or Die’

Sevdaliza, artista desde hace años muy querida en el underground internacional por discos como ‘The Calling‘ (2018), vive su «era comercial», como ella misma ha declarado, después de que su último single haya empezado a despegar en listas globales, de manera inesperada.

Se trata de un remix de ‘Ride or Die’, llamado ‘Ride or Die Pt. II’, que cuenta con la participación de dos nombres tan potentes como los de Tokischa y Villano Antillano. La versión original de ‘Ride or Die’, publicada el pasado mes de junio, solo contaba con Villano en el papel de artista invitada.

‘Ride or Die’ y su posterior remix han marcado un decidido paso de Sevdaliza al reguetón, después de muchos años abrazada al trip-hop y a la electrónica experimental. Sin embargo, el instrumental de ‘Ride or Die’ contiene un punteo de cuerda que parece del tar persa, el cual conecta con el propio origen de Sevda Alizadeh, quien es neerlandesa nacida en Irán.

En los últimos días, ‘Ride or Die Pt. II’ ha ido escalando posiciones en la lista global de Spotify hasta, primero, irrumpir dentro de los primeros 50 puestos y, después, subir hasta el puesto 36, el cual es de momento su pico. Hoy, ‘Ride or Die Pt. II’ baja hasta el puesto 88 en el chart global de Spotify, marcando cerca de dos millones de escuchas diarias.

‘Ride or Die Pt. II’ está siendo un éxito especialmente en América Latina. En cuanto a las listas de Spotify de países concretos, ‘Ride or Die Pt. II’ ha llegado al número 1 de El Salvador, al número 2 de Colombia y al número 3 de México. En España ha alcanzado el puesto 26.

Sevdaliza se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo álbum, del que también ha extraído un single con Grimes, ‘Nothing Lasts Forever’, y otro con Elyanna, ‘Good Torture’. El videoclip de ‘Nothing Lasts Forever’ incluye un extraño «cameo» de Madonna.