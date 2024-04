Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr, top 1 en Singles España

Hay nuevo número 1 en la lista de singles de nuestro país. Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr, después de tres semanas desde la publicación de ‘Santa’, han logrado por fin encabazar la lista. Lo hacen impidiendo a Omar Montes que se quede con el top 1, que iba directo a la máxima posición tras la subida en reproducciones de su exitosa ‘La Sevillana’ (#2). La segunda entrada más alta de la semana se la quedan Ozuna y Bad Gyal con su colaboración ‘Guay’ (#8).

El huracán Taylor Swift, como era de esperar, también inunda la lista de singles de nuestro país. Su álbum ‘The Tortured Poets Department’ es un éxito absoluto en todo el mundo y los datos en España así lo reflejan. Hasta 12 canciones del disco logran destacar en una lista repleta de temas en español. Lo hacen ‘Fortnight’ con Post Malone (#16), ‘I Can Do It With A Broken Heart’ (#39), ‘My Boy Only Breaks His Favorite Toys’ (#43), ‘So Long, London’ (#45), ‘Down Bad’ (#48), ‘The Tortured Poets Department’ (#49), ‘Florida!!!’ con Florence + The Machine (#60), ‘But Duddy I Love Him’ (#61), ‘Who’s Afraid of Little Old Me?’ (#70), ‘Guilty As Sin?’ (#84), ‘The Smallest Man Who Ever Lived’ (#90) y ‘lolm’ (#97).

En cuanto al resto de entradas, también logran ingresar en la lista Sky Rompiendo y Rauw Alejandro con ‘Espectacular’ (#40), Rels B y Lia Kali gracias a su ‘La Vida Sin Ti’ (#50), Bhavi, Seven Kayne, Milo J, Tiago Pzk, Khea y Neo con el remix de ‘Bésame’ (#54), Wisin y Mora con ‘Bien Loco’ (#67), Brytiago y Anuel AA por ‘Kilerito’ (#68) y Gonzy con ‘Friki’ (#83).