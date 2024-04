Kendrick Lamar responde a Drake y la saga continúa

La guerra entre raperos continúa en Estados Unidos. El último en pronunciarse ha sido Kendrick Lamar, que ha respondido a las canciones de Drake publicadas en los últimos días. El tema se llama ‘Euphoria’ y supone la continuación de su polémico ‘Like That’, en el que cargaba duramente contra J. Cole y Drake.

Lo cierto es que ‘Like That’ tensó la guerra entre los raperos. «A la mierda los tres grandes, negro, grande solo soy yo», cantaba Lamar. La canción no pasó por alto para J. Cole, quien le respondió en el tema ‘7 Minute Drill’ de su disco sorpresa ‘Might Delete Later’. Haciendo honor al nombre, parece que J. Cole se retractó a los pocos días, pues eliminó la canción de todas las plataformas de streaming pese a su buenísima recepción.

Quien no se ha retractado en su respuesta es Drake, que dedicó hasta dos canciones a Lamar: ‘Push Ups’ y ‘Taylor Made Freestyle’. Aunque la primera todavía sigue en plataformas digitales, el rapero tuvo que eliminar la segunda por utilizar versos falsos hechos con Inteligencia Artificial de Tupac Shakur. y Snoop Dogg.

Ahora es el turno (de nuevo) de Kendrick Lamar, que protagoniza otro episodio de la saga con la publicación de ‘Euphoria’. La canción empieza con un ritmo suave en el que la letra se va volviendo cada vez más directa conforme llega el final de la primera estrofa: «Pero no digas mentiras sobre mí, y yo no diré verdades sobre ti». Lamar amenaza a Drake con contar más cosas sobre él en futuros temas si la disputa continúa.

A continuación, el single se va acelerando y va tomando la agresividad de la exitosa ‘Like That’, que incluso fue número 1 en Estados Unidos. «La primera vez que me disparé con una Drac’, me dijeron que apuntara así / No apunté hacia abajo lo suficiente / Hoy, te muestro que aprendí de esos errores», rapea Lamar jugando con el nombre de Drake y de la pistola. ¿Habrá respuesta por parte de Drake? ¿Cuántos capítulos quedan de esta saga?