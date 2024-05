Antorchas Festival, con Amaral o Vetusta, revela cartel por días

Antorchas Festival, que se celebra del 20 al 22 de junio en el Recinto Ferial de Albacete, ha revelado su cartel por días. Amaral, Vetusta Morla, La Casa Azul o Dorian se encuentran entre los cabezas de cartel confirmados en el festival manchego, que en 2024 llega a su tercera edición.

El jueves 20 de junio, Antorchas Festival celebrará el Concurso de Música Moderna: Memorial Alberto Cano, que busca servir de escaparate para las bandas emergentes locales de Albacete. El acceso es libre.

Seis bandas competirán por llevarse el premio de 5.000 euros para la producción de un disco, mientras que otros premios incluyen sumas en efectivo para los finalistas y premios especiales para la mejor canción y el mejor instrumentista. Además, se otorgará un premio especial joven a un grupo con miembros mayoritariamente jóvenes. Ciudad Jara será la banda invitada en esta jornada inaugural. Las bandas actuarán el día 22 de junio.

Encabeza el cartel del viernes 21 de junio Vetusta Morla, en su última gira antes de tomarse un descanso. La Casa Azul, Rayden, Delaporte y Niña Polaca figuran también en la programación, así como Jacobo Serra, Señor Aliaga, For Your Information, Maciá, Don Fluor y Bita.

Finalmente, el sábado 22 será el turno de Amaral, Dorian e Immaculate Fools. Comparten cartel con ellos El Columpio Asesino, Los Zigarros, We Are Not DJ’s, Yo Soy Ratón, Modesto Colorado, Pálida Tez y Siezu. Las entradas para Antorchas Festival siguen disponibles en la web del festival.

El 21 y 22 de junio, Antorchas Festival celebrará, por otro lado, su evento paralelo gastronómico, reservado a 300 asistentes. La programación de Gastroexperience cuenta con la presencia de chefs de renombre como Fran Martínez y la actuación de la bailarina Olga Pericet.