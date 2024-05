Supersubmarina rebosan humor en La Resistencia

Supersubmarina han acudido a La Resistencia para promocionar ‘Algo que sirva como luz’, el libro de Penguin en el que el periodista Fernando Navarro narra su ascenso a la fama truncado por un accidente de coche, y ‘La maqueta’. El disco sobre sus inicios les ha dado recientemente su primer número 1 de ventas en España, sobre todo gracias a su buen funcionamiento en vinilo.

Esta entrevista ha estado felizmente más marcada por el humor que las del día en que presentaron el libro, lógicamente. Aquel día que emocionaron a la prensa y a unos cuantos fans, recibiendo un minuto de aplausos en pie, ha dado paso a la alegría. Si aquel día en que pidieron que si alguien llorara, fuera de felicidad, ya había dejado alguna nota de humor, el programa de David Broncano ha sido el perfecto para desarrollar esa faceta. El grupo está contento de haber vuelto a aparecer en los medios y quiere celebrarlo.

El presentador de La Resistencia no esquiva alguna mención al grave accidente, pero es superflua. Esta es la ocasión de contar por ejemplo cómo les ayudó la preparación del libro a reencontrarse como amigos. «Estamos supercontentos de volver a hacer cosas», indica Juanca. «Las entrevistas de Fernando nos sirvieron mucho como terapia y nos han llevado a tomar decisiones que nos han ayudado a estar mucho mejor», añade.

Además, pese a que Jose El Chino ha perdido la memoria de lo que sucedió unos años antes y unos años después del accidente, los demás le ayudan a hacer conexiones que le hacen recuperarla. Pese a que no recuerda ni sus propios conciertos ni sus propias canciones, Jaime cuenta que cuando salió de la UCI, un amigo empezó a tocarle una escala de ‘Puta Vida’, este se equivocó en una nota y El Chino, que no podía ni hablar, dijo: “te has equivocado en un semitono. ¡Era Re sostenido, que no era Re!”. Bromean también sobre un un bajo que alguna vez entró demasiado tarde.

En la parte clásica del programa en que se habla de follar y de ahorros bancarios, Supersubmarina se muestran satisfechos, especialmente El Chino en lo primero: «Intentamos uno a la semana por lo menos», cuenta en referencia a su novia. Jaime sobrevive con las indemnizaciones que recibe por haber estado a punto de sufrir una amputación de su pierna y haber pasado 8 años de operación en operación, y Juanca es el que se muestra más justo, pues su esposa está embarazada de 7 meses y es autónomo. El libro ‘Algo que sirva como luz’ va ya por su tercera edición en un mes.