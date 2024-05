Niña Polaca condena la falta de mujeres en los festivales

Niña Polaca ha acusado al festival Toledo Beat -celebrado los días 10 y 11 de mayo- de intentar «silenciar» su protesta por la falta de mujeres en la cartel de su última edición.

Sobre el escenario, Claudia Zuazo, la integrante femenina de Niña Polaca, comentó que «me encanta ver a tantas tías en el público, compensando por las pocas que hay en el cartel», comentario que fue recibido con aplausos por la audiencia. De todos los artistas confirmados en el cartel de Toledo Beat la mayoría son masculinos, incluidos los cuatro grupos principales.

La publicación de Instagram de Toledo Beat del concierto de Niña Polaca incluye imágenes únicamente de sus componentes masculinos, y Zuazo opina que Toledo Beat ha podido querer castigarla eligiendo no mostrarla en sus redes sociales.

Por ello, Zuazo ha publicado una carta en la que llama la atención sobre el problema de la falta de mujeres en los festivales usando como ejemplo su experiencia en Toledo Beat. En el texto, Zuazo acusa a Toledo Beat de hacer oídos sordos a su denuncia y de simplemente «haberse puesto en contacto con nuestra oficina para quejarse de mi comentario, tildándolo de populista y afirmando que estaba fuera de lugar y que sobraba». Zuazo argumenta que «ya es suficientemente difícil estar en la industria musical como mujer y que te tomen en serio, que te vean como una igual, que de verdad piensen que eres equiparable a un hombre al que admiran, como para que encima se nos intente silenciar cuando decidimos hablar al respecto de alguna de estas injusticias».

En la misiva, Zuazo subraya que «sabemos de sobra que no escasean mujeres en la música», por lo que «no hay excusa» para que sigan faltando en los carteles. Por tanto, pide que los programadores de los festivales revisen este aspecto a la hora de contratar a grupos y armar sus carteles. «Pongamos que los directores no son conscientes de esto y no saben lo importante que es», añade la artista. «Simplemente quiero que sepan que hasta que esto no ocurra, hasta que no llevemos años viéndonos con la misma frecuencia con la que hemos visto siempre a los hombres, nunca vamos a dejar de ser la excepción y la sorpresa para el espectador. Nunca dejará de ser sorprendente ver a una mujer haciendo algo relacionado con la música asociado a los hombres, como hacer un solo de guitarra o tocar la batería. Necesitamos ver mujeres en esa situación, en esa posición de poder, para sentir que estamos llegando a esa igualdad por la que mucha gente piensa que no merece la pena luchar. Y los festivales juegan un papel clave en esto».