Cardi B no vota, no saca disco… solo quiere hacer ‘Erotica’

Cardi B ha sido noticia esta semana por enfadarse por la negatividad de la red social aún conocida como Twitter. Al final terminó estallando y asegurando que tampoco sacará disco este año, después de varios retrasos.

Algo que se contradice con la nueva portada de Rolling Stone, donde sí habla de un álbum en marcha. Lo malo es que de ahí se está propagando como la pólvora otro titular, sobre las elecciones presidenciales. Cardi B asegura que no va a votar, porque no quiere saber nada ni de Joe Biden ni de Donald Trump. «I don’t fuck with both of y’all n***as» es su declaración precisa.

En otro punto de la entrevista, Cardi B comenta que no le gustaría hacer una residencia en Las Vegas porque no todo el mundo puede permitirse el viaje hasta allí después de pagar 200 dólares por una entrada, y deja una declaración muy curiosa cuando habla de la música que le gustaría hacer.

Comienza ella misma hablando de Beyoncé y termina hablando de Madonna, con quien compartió un olvidable featuring para Quavo llamado ‘Champagne Rosé‘: «¿Has visto cómo Beyoncé está haciendo un disco de country, que simplemente hace lo que le gusta? Si dependiera de mí, haría canciones como ‘Erotica’ porque eso es lo que me gusta. Me gusta ‘Erotica’ de Madonna, ‘Justify My Love’. Si yo estuviera en el nivel en el que está Beyoncé, haría canciones así».

La revista indica que, primero, Cardi B prefiere asentar su figura en el hip hop… aunque no es que la misma esté exenta de sexo, como probó «WAP (wet ass pussy)«. Solo que menos susurrado.