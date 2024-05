Vince Staples es «tocado por un ángel» y lanza disco este viernes

Vince Staples ha anunciado la salida de ‘Dark Times’, el octavo disco de su catálogo y su último trabajo con Def Jam, su actual sello. Estará disponible este mismo viernes 24 de mayo y ya puedes escuchar el primer adelanto, ‘Shame On The Devil’.

De auge en los últimos meses gracias a la salida de ‘The Vince Staples Show’ en Netflix, el rapero californiano está en su mejor momento. «He rezado por días como estos», entona en el sencillo de su nuevo LP. «Hace once años, una versión joven e incierta de mí recibió una oportunidad con Def Jam Recordings», comienza su comunicado en redes para informar sobre la salida de ‘Dark Times’ y el fin de su contrato con la discográfica de Rick Rubin.

«No estaba seguro de lo que esperar del mundo de la música, pero era totalmente consciente de que necesitaba un cambio en mi entorno y un entendimiento de mi yo. Diez años y siete proyectos después, he encontrado esa claridad», continúa.

Tracklist:

1. ‘Close Your Eyes and Swing’

2. ‘Black & Blue’

3. ‘Government Cheese’

4. ‘Children’s Song’

5. ‘Shame On The Devil’

6. ‘Étouffée’

7. ‘Liars’

8. ‘Justin’

9. ‘»Radio»‘

10. ‘Nothing Matters’

11. ‘Little Homies’

12. ‘Freeman’

13. ‘Why Won’t The Sun Come Out’