SAZZA deja atrás a una ex en ‘Copia de nosotras’

Continúa el ciclo Escenarios Madrid de Vibra Mahou, por ejemplo, con el show de Chezz en Fulanita de Tal hoy jueves 23 de mayo, el de Tatiana Delalvz en Siroco el 28 de mayo, o el de Sazza en Vesta el próximo jueves 30 de mayo.

Tras acumular cientos de miles de reproducciones con canciones románticas de pop urbano, R&B y pop a secas como ‘22:22’ o ‘Como te desconozco’, Sazza tiene nueva música. La artista valenciana publica esta noche su EP ‘Nómada’, presentado por singles tan solventes como el medio tiempo ‘En el cielo’ -que recuerda un amor que pasó, a través de un cigarro compartido o de un mensaje de voz- o la destacable ‘Copia de nosotras’.

En ’Copia de nosotras’, Sazza trata de convencer a una ex de que lo suyo ya quedó atrás, sobre una dulce guitarra que va tornando en beat electropop. El tema empieza en plan balada, pero termina en plan Robyn: “Es por tu bien / Que pena que no dejes de buscarme / Que pena que no supiste querer / Y sé que ahora no lo ves pero te digo / Que es por tu bien”.

El EP incluirá estos temas:

1.-En el cielo

2.-Copia de nosotras

3.-Bala perdida

4.-Tu perfume

5.-Casi te vas

Aparte de este show en Madrid, aguardan a Sazza el 8 de junio Razzmatazz 2 en Barcelona y el 14 de junio Volander, en Valencia.