RFTW: Mala Rodríguez, Carolina Durante, Vicco, Drake, Becky G…

Hoy publican sus nuevos discos Nathy Peluso, Los Estanques, Vince Staples, Paul Weller, Mala Rodríguez, DIIV, Twenty One Pilots, Lenny Kravitz, Wallows y La Luz, que además presentan en Tomavistas este mismo fin de semana. Puedes escuchar un pedacito de todos ellos en nuestra playlist de novedades Ready for the Weekend.

- Publicidad -

Zahara ha producido el nuevo tema electro de Chica Sobresalto y Vicco saca el bonus track de ‘Noctalgia’, que se llama ‘Tonteando’. Aunque para electro el tema que estrena Masoniería desde Austrohúngaro, ‘Quiero ser tu novia’.

Entre los valores nacionales, vuelven Carolina Durante con sonido sorprendente y hay estrenos de Los Punsetes, San Tosielo, Veintiuno, Muerdo, Ruinosa y las Strippers de Rahola y La Plazuela, entre otros. Varios artistas sacan temas en torno a Madrid: Parquesvr, Delaporte y Sidecars.

- Publicidad -

También hay novedades de totems del streaming como Rauw Alejandro, Rvfv, Trueno y Tiago PZK. Drake se aparece en un tema de Sexyy Red. Bad Gyal estrena remix de ‘Perdió este culo’ con Ivy Queen, y Becky G con Mura Masa.

Otros que estrenan canción son SIMONA, NIA, Rag’n’Bone Man, Pinkpantheress y Alfie Templeman y un largo etcétera. Entre ellos, Charlie Puth, que lanza el tema ‘Hero’ animado por la reivindicación de Taylor Swift. Comenzamos con el comeback de Nelly Furtado, en el que se ha acompañado de Tove Lo y SG Lewis.