Arooj Aftab, de gira en España, es la «reina de la noche»

La cantante pakistaní afincada en Brooklyn Arooj Aftab, autora del aclamado ‘Vulture Prince‘ (2021), y ganadora de un Grammy por la escalofriante ‘Mohabbat‘, vuelve con nuevo disco, el cuarto de su carrera (o quinto si contamos su disco colaborativo de 2023 junto a Vijay Iyer y Shahzad Ismaily, ‘Love in Exile’). ‘Night Reign’ sale el 31 de mayo y The New York Times dice que es el más «pop» que ha firmado.

El primer adelanto de ‘Neight Rein’ así lo atestigua. ‘Raat Ki Rani’ es uno de las composiciones más inmediatas de Arooj Aftab en tanto se sustenta sobre un groove de percusiones que recuerda al del qawwali, la música religiosa de Pakistán. A la base, Arooj añade sus típicas notas de jazz valiéndose de pianos y arpas, y de la mezcla nace una canción pop que parece flotar en el aire.

- Publicidad -

Rítmica, pero tan conmovedora como suelen ser las composiciones de Arooj Aftab, ‘Raat Ki Rani’ se dirige a una «reina de la noche» que baila con un «brillo en los ojos».

Por otro lado, en los últimos días se ha extraído un segundo adelanto de ‘Night Reign’, ‘Whiskey’, esta vez interpretado en inglés. «Bebes demasiado whiskey cuando estás conmigo», canta Arooj el estribillo de esta canción «perfumada» con notas de noir jazz.

- Publicidad -

Arooj Aftab presentará ‘Night Reign’ en España el próximo mes de octubre: estará el 29 de octubre en la Sala Apolo de Barcelona y el 30 de octubre en el Festival de Jazz de Madrid.