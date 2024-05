Nicki Minaj es arrestada en Ámsterdam y lo retransmite en vivo

Nicki Minaj fue arrestada ayer en el aeropuerto de Ámsterdam por transportar drogas entre países, concretamente marihuana, y lo retransmitió todo tanto en su cuenta de X como en un livestream de Instagram. Esto ocurrió a unas horas de su concierto en Mánchester, el cual fue cancelado porque la autora de ‘Pink Friday 2’ no pudo llegar a tiempo tras pasarse «entre 5 y 6 horas» en la cárcel holandesa.

Todo empezó con un directo de Instagram durante la tarde del sábado en el que Minaj grababa un grupo de policías holandeses en el momento del arresto, mientras le pedían a la estadounidense que se metiese en el vehículo policial. La rapera niega inmediatamente tener ninguna droga encima y repite que no va a ir a ningún sitio sin la presencia de su abogado.

Cuando el directo terminó, Minaj continuó retransmitiendo todo por X en lo que es una retahíla de tweets tan surrealista como interminable en los que la cantante de ‘Spaceships’ asegura haber sido «señalada como objetivo». «Han estado intentando todo lo que han podido para PARAR esta gira», se lee en un mensaje.

Después de hablar un poco en general, también aseguró que las autoridades holandesas la impidieron llegar a tiempo al concierto de Mánchester a propósito. Por último, ha pedido perdón por la cancelación del show: «Por favor por favor por favor aceptad mis más profundas y sinceras disculpas. Sabían cómo herirme hoy pero esto también pasará», comenzaba Minaj. «Odio involucraros en cualquier cosa que no tenga relación con el entretenimiento», finaliza tras haber documentado todo exhaustivamente.

Nicki Minaj has been arrested in Amsterdam (of all places) for “carrying drugs.”

Minaj immediately went on Instagram Live and asked for a lawyer.

She initially declined to get into a police vehicle until she had a lawyer and repeatedly asked for the address of where she was… pic.twitter.com/3QwFockAnu

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) May 25, 2024