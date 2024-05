Lizzo aparece en una broma de South Park y se lo toma bien

Lizzo ha publicado un vídeo reaccionando en directo al último episodio de South Park, en el que aparece referenciada en una broma y que se centra en el uso del Ozempic entre famosos, un fármaco para bajar de peso. La autora de ‘Special’ se lo ha tomado muy bien.

En el episodio, titulado ‘El fin de la obesidad’, Eric Cartman no se puede permitir comprar el medicamento, por lo que su doctor le ordena tomar otro fármaco conocido como ‘Lizzo’, con el que supuestamente dejará de preocuparse sobre su peso y centrarse en la positividad corporal: «Debes escuchar a Lizzo cinco veces al día y ver sus vídeos justo antes de dormir», recomienda el médico.

En el clip publicado en redes, Lizzo está viendo el fragmento por primera vez: «Gente, mi mayor miedo se ha materializado. He sido referenciada en un episodio de South Park», comienza la cantante. «Realmente he mostrado al mundo cómo amarte a ti misma y que no te importe una mierda nada, hasta el punto de que estos hombres en Colorado saben quién coño soy y lo han puesto en su serie, que lleva emitiéndose alrededor de 25 años», cuenta emocionada.