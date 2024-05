Romy samplea a Donna Lewis y le sale bien

Romy ha decidido llevar un paso adelante su amor por el dance de los noventa sampleando a Donna Lewis en su nuevo single, ‘Always Forever’. El sample proviene, por supuesto, de ‘I Love You Always Forever’, uno de los mayores éxitos de 1996 en el mundo.

Romy no se come la cabeza y respeta el icónico estribillo de ‘I Love You Always Forever’ en su adaptación. Su personal voz aporta la marca personal a la grabación, mientras los productores Fred again y Joy Anonymous -junto a la propia Romy- suben los bpm de ‘I Love You Always Forever’ llevando la canción al imaginario de ‘Mid Air‘ (2023).

La propuesta de Romy convence en su deliberado homenaje. La base dance de ‘Always Forever’ es igual de basicota y efectiva que la de ‘Mid Air’. Al fin y al cabo, los productores involucrados son los mismos que los de aquel disco. Y, aunque alguien no entrega aquí su mejor producción vocal, el estribillo de ‘Always Forever’ es tan eufórico como demanda la grabación original.

‘I Love You Always Forever’ fue uno de los mayores éxitos pop en el año del fenómeno Spice Girls. En concreto, fue el 9º mayor éxito de ese año a nivel global según la estimación anual de Mediatraffic. Tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, ‘I Love You Always Forever’ fue uno de los singles más vendidos de ese año. Además, llegó al top 10 de una quincena de países.

En una entrevista con JENESAISPOP, Romy hablaba de su amor por el dance de los 90 y de los 2000. «No estoy intentando ser “cool” con este disco, realmente amo estas canciones, me encanta cómo están escritas y el nivel de emoción que son capaces de transmitir», decía en la entrevista, publicada de nuevo de manera íntegra en el Anuario 2023.

- Publicidad - ¿Qué te parece Always Forever de Romy? Está OK, es una buena adaptación

Me ha encantado, hace honor a un clásico

No me ha gustado, prefiero la original Ver resultados