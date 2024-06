Adele llama «puto idiota» a un fan que cuestiona el Orgullo

La residencia de Adele en Las Vegas continúa siendo noticia, de una forma o de otra. La última es que un espectador interrumpió un discurso de Adele celebrando el Mes del Orgullo, en el que ya nos encontramos, para gritar que “el Orgullo es una mierda”.

Se desconoce si el asistente era homófobo o gay pero crítico con las celebraciones mercantilistas del Orgullo, pero a Adele no le gustó nada la proclama, y se lanzó a la yugular.

Su respuesta fue llamarle “fucking stupid”, es decir, lo que en España llamaríamos más que «un jodido estúpido», un «puto idiota»: “¿has venido a mi puto show a decir que el Orgullo es una mierda? ¿Eres un puto idiota? No seas tan jodidamente ridículo. Si no tienes nada bonito que decir, cállate”.

La residencia «Weekends with Adele» comenzó el 18 de noviembre de 2022 tras varios retrasos por problemas de producción y covid, y terminará el 23 de noviembre de este año. En medio, este mes de agosto, habrá tiempo para hacer otros 10 conciertos en Munich, donde Adele ha establecido su residencia europea.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

