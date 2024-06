Caribou vuelve a romperte el corazón… bailando

Caribou ha publicado este lunes un nuevo single que supone un nuevo rompepistas en su carrera. ‘Broke My Heart’ sucede a un tema anterior llamado ‘Honey’ y es nuestra Canción del Día para hoy.

Así explica Dan Snaith esta nueva composición, que NO le vino por obra y gracia divina durante un sueño, como suele decirse: «Siempre me cuesta creer esas historias de “se me ocurrió en un sueño” sobre canciones que llegan completamente formadas… pero esta se acercó bastante a eso, que no es como me suele pasar a mí. Me senté al piano un día y el riff de cuerda estaba justo ahí en la punta de mis dedos y la melodía vocal le siguió justo detrás. Ojalá todas ocurrieran así».

Lo seguro es que ‘Broke My Heart’ es una de esas producciones absolutamente inmediatas de Caribou, esta vez sin llegar siquiera a los 3 minutos de duración. Estamos acostumbrados a que muchas de sus producciones de hecho «nos rompan el corazón», pero en este caso se trata de un single totalmente eufórico, casi trance. El pitch de las voces también contribuye al buen humor, tanto como un estribillo de corte house. El tarareo suma en la que es una de sus composiciones más pop.

No hay álbum anunciado de Caribou, pero sabemos que ‘Broke My Heart’ y ‘Honey’ forman parte del mismo proyecto porque están asociadas en plataformas de streaming como Apple Music y Spotify. Sí hay gira anunciada de Caribou, con un montón de fechas en NorteAmérica (también Japón o Ámsterdam), y ya el año que viene, en Europa. Detalles, en su web.

2024:

14 Oct – Tokyo, JP @ O-East

17 Oct – Amsterdam, NL @ Amsterdam Dance Event

8 Nov – Vancouver, BC @ PNE Forum *

9 Nov – Portland, OR @ Roseland Theater

10 Nov – Seattle, WA @ Showbox Sodo

12 Nov – Oakland, CA @ Fox Theater

13 Nov – Los Angeles, CA @ Shrine Expo Hall

15 Nov – Denver, CO @ The Mission Ballroom ^

17 Nov – Chicago, IL @ The Salt Shed

18 Nov – Atlanta, GA @ The Eastern

19 Nov – Washington, D.C. @ The Anthem

20 Nov – Philadelphia, PA @ Franklin Music Hall

21 Nov – Brooklyn, NY @ Great Hall at Avant Gardner

23 Nov – Toronto, ON @ Massey Hall

25 Nov – Montreal, QC @ L’Olympia *

* = support from Yunè Pinku

^ = with Joy Orbison

2025:

3 Feb – Paris, FR @ Zenith Paris – La Villette

4 Feb – Esch/Alzette, LX @ Rockhal

6 Feb – London @ Roundhouse (SOLD OUT)

7 Feb – London @ Roundhouse

9 Feb – Leeds @ 02 Academy

10 Feb – Bristol @ Bristol Beacon

11 Feb – Brussels, BE @ Ancienne Belgique

12 Feb – Brussels, BE @ Ancienne Belgique

14 Feb – Berlin, DE @ UFO (Velodrom)