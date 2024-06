El Radical Optimism Tour de Dua Lipa es un greatest hits

Dua Lipa comenzó ayer la gira de ‘Radical Optimism’ en Berlín, la cual también llevará a la cantante a Croacia y Francia, antes de embarcarse en la programación festivalera de verano. La lluvia y el protagonismo de ‘Future Nostalgia’ en el setlist fueron los aspectos más destacados de este comienzo de era en los escenarios.

De momento, y tal como han indicado algunos fans en redes sociales, más que optimismo radical lo de esta era es pesimismo radical. La primera presentación en directo del tercer disco de Dua Lipa estuvo completamente marcada por la lluvia incesante, ya que el recinto se encontraba al aire libre. «Un concierto de apenas 90 minutos en el que el 80% fue la lluvia», comenta uno de los asistentes en Popjustice.

Otra de las sorpresas fue la poca presencia de ‘Radical Optimism’ en la programación. De 17 canciones, incluyendo bis, solo 5 pertenecían a este último trabajo: ‘Training Season’, ‘Houdini’, ‘These Walls’, ‘Illusion’ y ‘Happy For You’.

Otras ausencias notables fueron las de ‘Dance The Night’ y ‘IDGAF’, dos de los mayores éxitos de la nacida en Reino Unido. «Es una pena porque los arreglos son otro nivel, pero esto es una segunda gira de ‘Future Nostalgia’…», comenta otro fan. Muchos también hablan de un «emocionante» remix de ‘Illusion’ que podría salir en cualquier momento.

Dua Lipa visitará Madrid el próximo julio como cabeza de cartel de Mad Cool. Todavía quedan entradas, tanto de día como generales.

📹 | The full intro to “Training Season” at #DLRadicalOptimismBerlin tonight! (Via mrt_hydrangea) pic.twitter.com/u9XlPqUBhv — Dua Lipa Media (@STUDlO2054) June 5, 2024

📹| ‘These Walls’ live at Radical Optimism Tour in Berlim (via m7mdgh23) #DLBerlinRadicalOptimism pic.twitter.com/CsT8m65xzy — Dua Lipa on Tour (@radoptimismtour) June 5, 2024

