Amor y odio con el vídeo de ‘Chihiro’ de Billie Eilish

Billie Eilish ha estrenado videoclip para otro de los temas incluidos en su nuevo disco, el excelente ‘Hit Me Hard and Soft‘. El tema elegido no ha sido ‘Birds of a Feather‘, el mayor éxito del álbum actualmente, sino otro de los cortes más escuchados.

‘Chihiro’ se mantiene en el puesto 17 de los éxitos más populares de Spotify Global, y desde hoy se puede ver su videoclip oficial. En el clip -dirigido por la artista- vemos a Billie Eilish correteando por un pasillo y peleándose de manera agresiva con una pareja. Después, ambos se reconcilian.

En la segunda parte del vídeo, Billie Eilish interpreta ‘Chihiro’ en el exterior, en lo que parece una zona residencial de Estados Unidos perdida de la mano de Dios. Su pareja aparece poco después y ambos continúan su idilio tirados en el césped.

Amor y odio es exactamente lo que provoca el videoclip de ‘Chihiro’. Austero, sabe traducir a imágenes los picos y valles de la canción. Sin embargo, seguro que un disco tan bueno como ‘Hit Me Hard and Soft’, merece vídeos igual de buenos. Ni este ni el de ‘Lunch’ lo son.

En otro orden de cosas, Billie Eilish no ha confirmado ni desmentido que ‘Hit Me Hard and Soft’ sea un álbum doble del que falta por escuchar la segunda parte. En un encuentro con fans en París, ha dicho que «rebajemos las expectativas».