Lorde da pistas de su regreso… y elogia a Charli XCX

Lorde es noticia por dos motivos. En primer lugar, ha dado pistas de su regreso en Instagram actualizando su foto de perfil y subiendo un carrete nuevo de fotos. En la primera de estas fotos, Lorde aparece mirando en un balcón, vestida de negro. En la siguiente, se la puede ver escupiendo hacia abajo. En la tercera imagen, Lorde muestra en su mano una pequeña pastilla blanca con la palabra «Spit» grabada.

En el post, Lorde comparte la siguiente frase acompañada de una serie de misteriosos emojis y jeroglíficos: «Utiliza las herramientas existentes todo lo que te sea posible. Si las herramientas no existen estás espiritualmente obligada a crearlas». ¿Está el sucesor de ‘Solar Power‘ más cerca de lo que parece?

- Publicidad -

En segundo lugar, el nombre de Lorde está circulando en redes a raíz del lanzamiento del nuevo disco de Charli XCX, ‘Brat‘. Charli no ha confirmado ni desmentido que uno de los cortes, ‘Girl, so confusing’, esté inspirado en Lorde, pero sus fans creen que es así, pues en la letra habla de una chica a la que envidia, que se parece a ella y que incluso tiene el mismo tipo de pelo. A Charli y Lorde las han comparado desde sus inicios por su físico, y Charli siempre se ha reído del asunto en entrevistas.

Lorde no ha hecho caso omiso a los rumores y ha subido un story de Instagram elogiando a Charli XCX y su nuevo disco, dando carpetazo a la idea de que existe un beef entre ellas. «El único álbum que he preguardado en mi vida sale hoy», ha escrito Lorde. «Charli ha cocinado este disco de manera diferente. Es un disco con tanta garra, con tanta gracia… Hablo en nombre de todos cuando digo que es un honor que el trabajo de Charli te conmueva, te cambie, te deje asombrada. No hay NADIE como esta zorra».

- Publicidad -

Curiosamente, Charli ha sido noticia recientemente por afirmar que no ha escuchado ‘Melodrama‘ porque ella no escucha discos enteros. Ha dicho que la «música no es el motivo principal por el que disfruto de hacer música» (sic). Sus fans no han tardado en descubrir que, en 2017, Charli publicó un tuit en el que aseguraba estar escuchando ‘Melodrama’. Parece que, a día de hoy, no lo ha terminado de oír…