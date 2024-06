Ariana, Brandy y Monica se juntan en el vídeo de ‘the boy is mine’

Ariana Grande por fin ha lanzado el videoclip de ‘the boy is mine’ e incluye un divertido cameo de Brandy y Monica. Tal y como se adelantó en el teaser, Ariana se convierte en una catwoman en busca del amor del alcalde de la ciudad, interpretado por Penn Badgley.

El vídeo trata de como Ariana está creando una poción de amor dirigida a Max Starling, el alcalde. Brandy y Monica, que actúan como presentadoras de las noticias, informan de que Starling planea acabar con el problema de ratas de la ciudad soltando a todos los gatos callejeros. «That’s fucking brilliant, so hot», exclama Ariana. Sin duda, lo mejor del videoclip es la revelación de la cantante como catwoman, estilizada con un traje de cuero negro y con un látigo incluido.

Grande subió hace unas semanas a redes un adelanto del videoclip del tema, que sería el tercer single de ‘eternal sunshine‘. Desde la caption del post -un simple «meow»- hasta el último plano del clip, todo apuntaba a que Ariana se convertiría en una peligrosa mujer gato.

‘the boy is mine’ ha sido una de las favoritas del público desde su estreno. Inspirada en el clásico de Brandy y Monica, el tema cifra sus streamings actuales en torno a los 160 millones. A este le precedieron las exitosas ‘yes, and?’ y ‘we can’t be friends (wait for your love)’.