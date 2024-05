Ariana Grande es una mujer gato en el teaser de ‘the boy is mine’

Ariana Grande ha subido a redes un adelanto del videoclip de ‘the boy is mine’, tercer single de ‘endless sunshine’, que estará disponible al completo el próximo 7 de junio.

Desde la caption del post -un simple «meow»- hasta el último plano del clip, todo apunta a que Ariana se convertirá en una peligrosa mujer gato para el vídeo de ‘the boy is mine’. En el resto del cortísimo teaser aparece un chico en un baño bebiendo agua de un grifo lleno de hielo, mientras unas tenebrosas manos con largas uñas intentan entrar.

‘the boy is mine’ ha sido una de las favoritas del público desde su estreno. Inspirada en el clásico de Brandy y Monica, el tema cifra sus streamings actuales en torno a los 150 millones. A este le precedieron las exitosas ‘yes, and?’ y ‘we can’t be friends (wait for your love)’.